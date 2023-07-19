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Марат Хуснуллин: Первые компании из ДНР и ЛНР получили свидетельства о включении в реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах

19 июля 2023, 14:15 438 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
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Первые две компании из Донецкой и Луганской народных республик включены в единый реестр участников свободной экономической зоны, которая создана в новых субъектах Российской Федерации по поручению Президента. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Этот статус даёт инвесторам право на существенные налоговые льготы и преференции и является значительной мерой поддержки для бизнеса в новых регионах. Первые участники свободной экономической зоны уже получили свидетельства. Одни намерены создать современное производство электротранспорта – будут выпускать трамваи, троллейбусы, электробусы и комплектующие к ним. Вторые – реализуют инвестиционный проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений», – уточнил Марат Хуснуллин.

Зампред Правительства также отметил, что в ППК «Фонд развития территорий», которая является управляющей компанией СЭЗ, от потенциальных инвесторов поданы ещё четыре заявления и инвестиционные декларации.

«В числе инвестпроектов – восстановление производственных мощностей металлургических комплексов на территории ДНР и ЛНР, а также создание современного предприятия по производству и розливу питьевой воды в Донецкой Народной Республике и модернизация действующего производства шаровых кранов в Луганской Народной Республике», – рассказал генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Напомним, что на сайте фонда создан инвестиционный портал, который предназначен для информирования и приёма заявлений потенциальных инвесторов свободной экономической зоны в новых регионах.

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Метки: ФРТ, ИНВЕСТИЦИИ, СЭЗ, ДНР, ЛНР

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