Участники Наблюдательного совета ТОР «Южная» под председательством первого заместителя Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова при участии представителей Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительства Сахалинской области, федеральных и региональных органов власти утвердили правила конкурсного отбора застройщиков, которые смогут участвовать в реализации программы «Дальневосточный квартал» в городе Корсакове.

Ранее, в начале июля, возможность строительства жилья в Сахалинской области с помощью этой программы обсуждалась с инвесторами, реализующими проекты в регионе, на встрече с Заместителем Председателя Правительства РФ – полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

«Жильё на Дальнем Востоке должно быть доступным. По поручению Президента России в Дальневосточном федеральном округе внедрен ряд инструментов для успешной реализации инвестиционных проектов в сфере строительства. Один из таких инструментов - программа «Дальневосточный квартал». Мы хотим, чтобы жильё на Сахалине было не только красивым и удобным, но и более дешёвым. Все поручения Президента будут выполнены», – отметил вице-премьер Юрий Трутнев.

Под комплексную жилую застройку в черте Корсакова выделены 77 гектаров. До 2046 года здесь будет поэтапно возведено более 460 тысяч квадратных метров жилья, из них не менее 20% от общей площади квартир застройщик должен будет предоставить к выкупу для социальных нужд. Комплексная застройка также должна включать социальную инфраструктуру. Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения – магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания. Причем ввод в эксплуатацию первой очереди строительства – в объеме 17,5 тыс. кв. метров – должен состояться в декабре 2026 года.

Согласно утвержденной конкурсной документации, в числе требований, предъявляемых к участникам, – наличие соответствующего опыта и строительство многоквартирных домов за последние 5 лет площадью не менее 461 тыс. кв. метров.

По словам первого замминистра Минвостокразвития России Гаджимагомеда Гусейнова, речь идет о строительстве, прежде всего, современного жилья, которое обеспечит комфортный уровень для жизни и отдыха сахалинцев. А условия программы «Дальневосточный квартал» и меры государственной поддержки помогут застройщику своевременно реализовать инвестиционный проект.

«Победитель получит широкий набор налоговых льгот и административных преференций благодаря присвоению статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), в том числе землю, инженерную инфраструктуру и сниженные более чем в три раза страховые платежи. Поскольку территория, планируемая под застройку, не обеспечена необходимыми коммунальными объектами и инженерными сетями, инфраструктура будет создана за счет федерального бюджета», – добавил генеральный директор КРДВ Сахалин и Курилы Михаил Алешин.

Также будут сокращены процедуры согласования и утверждения документации по планировке территории, получения заключения экспертизы и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Конкурс стартовал сегодня и продлится до 16 августа 2023 года. Кто будет строить дома для жителей Корсакова, мы узнаем 21 августа, после заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов.

Напомним, в 2022 году в рамках программы «Дальневосточный квартал» были определены застройщики в Благовещенске Амурской области и Петропавловске-Камчатском. ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» (входит в контур крупнейшей в России девелоперской компании «ПИК») и ООО «Строительная компания «Север» (дочерняя компания ООО «Юсас-строй») уже получили статус резидентов ТОР «Амурская» и ТОР «Камчатка» и в течение года приступят к проектированию и строительству. Кроме того, проекты комплексной застройки будут также реализованы в Чите и Хабаровске. Благодаря программе «Дальневосточный квартал» к 2030 году для более чем 100 тысяч жителей Дальнего Востока дополнительно построят 2,5 млн кв. м жилья.

Прием заявок осуществляется почтовой и (или) курьерской связью либо путем личного вручения по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 15, каб. 11.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте КРДВ.