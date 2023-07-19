Опубликован экологический отчет АО "АЭХК" за 2022 год

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», предприятие в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ) опубликовал отчет по экологической безопасности за 2022 год. Отчет размещен на сайте предприятия, где с ним могут ознакомиться представители власти и общественности. Документ, подготовленный на добровольной основе, публикуется пятнадцатый год подряд и адресован широкому кругу заинтересованных сторон.

В настоящее время в АО «АЭХК» применяется 9 видов различных контрольных и измерительных операций для отслеживания экологической ситуации, в том числе контроль поверхностных, грунтовых и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы, растительности.

За 2022 год в рамках проверки состояния окружающей среды было проведено 4860 измерений. Ни по одну из показателей превышений не выявлено. Анализ результатов производственного контроля свидетельствует о стабильной радиационной и экологической обстановке в зоне возможного влияния АО «АЭХК», удовлетворяющей всем санитарно-гигиеническим требованиям радиационной и экологической безопасности для населения, персонала и окружающей природной среды.

На промплощадке АО «АЭХК» функционирует система контроля АСКРО. Это непрерывные автоматизированные системы контроля радиационной и химической обстановки территории комбината. Ведется мониторинг в точках контроля города. Есть несколько постов в жилых районах Ангарска. По данным радиационного контроля среднее значение индивидуальной годовой эффективной дозы населения близлежащего населенного пункта составляет 0,003 мЗв, что в сотни раз меньше допустимого уровня.

Существующие на предприятии системы улавливания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу обеспечивают комбинату один из лучших экологических показателей среди предприятий г. Ангарска и Иркутской области. Вклад АО «АЭХК» в загрязнение атмосферы по сравнению с другими предприятиями региона незначителен и составляет около 0,002% от общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух области (по данным 2021 года).

Текущие затраты на охрану окружающей среды выросли по сравнению с предыдущим годом на 10% и составили 20,7 млн. рублей.

Сегодня АО «АЭХК» активно занимается переработкой накопленных запасов обедненного гексафторида урана (ОГФУ). За счет переработки и обесфторивания «вторичного» ОГФУ планируется постепенное освобождение производственной площадки предприятия от накопленных запасов обедненного гексафторида урана.

В рамках федеральной программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» активно ведутся работы по выводу из эксплуатации зданий бывших цехов диффузионного производства.

Основными направлениями экологической политики АЭХК по-прежнему остаются разработка и внедрение технологий, направленных на рациональное использование природных ресурсов, обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отходами, сохранение здоровья персонала предприятия и населения Ангарска.

«Высшим приоритетом в области охраны окружающей среды является минимизация воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Руководство и персонал АО «АЭХК» берут на себя ответственность за реализацию экологической политики и прикладывают все необходимые усилия для выполнения принятых обязательств», - отметил генеральный директор АО «АЭХК» Вячеслав Глушенков.

Одним из приоритетов Президента РФ и профильных ведомств является повышение эффективности управления природными ресурсами. Крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций. www.aecc.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru