Президиум Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в Санкт‑Петербурге утвердил проект «Перевод источников теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на энергетически эффективные виды топлива, снижение негативного воздействия на окружающую среду» как первый приоритетный проект Северной столицы. Он реализуется по поручению губернатора Александра Беглова и под его личным контролем.

«Президент России поставил перед городом задачу – перевести все угольные и мазутные котельные на экологичные и эффективные виды топлива. Мы должны выполнить ее до конца 2023 года. Благодаря признанию проекта приоритетным оперативно налажена работа по всем техническим согласованиям, договорам на присоединение к новым источникам. Разработан четкий план действий, поставлены конкретные сроки по объектам теплоснабжения. При переключении котельных необходимо обеспечить непрерывную подачу тепла и горячей воды всем потребителям. Это особенно важно для жилых домов, социальных учреждений», - сказал Александр Беглов.

Он также отметил, что реализация проекта обеспечит сбалансированное развитие теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры, в том числе будет учтено перспективное подключение потребителей.

ГУП «ТЭК Санкт‑Петербурга» планирует реализовать проект за счет собственных средств, инвестиции составят 1,2 млрд рублей.

Масштабная программа перевооружения неэкологичных источников теплоснабжения реализуется на предприятии с 2021 года и включает 27 котельных.

В 2022 году ТЭК завершил важный этап — модернизировал первые пять котельных, в том числе последние крупные мазутные котельные города на Двинской улице и на улице Политрука Пасечника.

Перевод оставшихся 22 котельных на чистое топливо обеспечит надежным теплоснабжением 119 зданий, в том числе 102 жилых дома и ряд социально значимых объектов.

В рамках технического перевооружения предприятие впервые в своей истории внедрит электрические котлы — на энергоэффективное оборудование переключат 7 из 22 источников. Еще 11 котельных переведут на газ, а три заменят уличными газовыми термоблоками. Одну котельную, на Петергофском шоссе, д. 27, лит. Б, закроют, ее абонентов переключат на источник ПАО «ТГК-1». По всем объектам заключены договоры с подрядными организациями. Основное оборудование отечественного производства уже поставляется на источники.

Важно, что котельные не просто переводят на безопасное для окружающей среды топливо — они будут работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

92% источников ГУП «ТЭК» уже работают на энергетически эффективных видах топлива. Реализация проекта повысит этот показатель до 100%. За год выбросы в атмосферу вредных веществ сократятся в 37 раз.