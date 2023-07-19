Адыгейский филиал компании «Россети Кубань» в первом полугодии 2023 года в рамках программы консолидации принял в эксплуатацию 11 бесхозяйных энергообъектов: трансформаторные подстанции и линии электропередачи 10-0,4 кВ в Апшеронском, Белореченском районах Краснодарского края, городе Майкопе, Майкопском и Красногвардейском районах Республики Адыгея. Также на баланс энергокомпании передано электросетевое имущество двух сельских поселений и физического лица.

В настоящее время в отношении энергообъектов, не имеющих собственников, проводятся необходимые юридические процедуры для постановки на балансовый учет компании, а энергооборудование, имеющее правообладателя, передано сетевой организации в связи с отсутствием возможности его надлежащего содержания и эксплуатации.

Программа консолидации электросетевого комплекса направлена на создание условий для надежного электроснабжения потребителей, устойчивого и динамичного развития энергосистемы. Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установки единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

Энергетики напоминают, энергообъекты являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников объектов. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста энергопотерь.