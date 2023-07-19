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Для подключения к электросетям нового республиканского онкоцентра специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели работы по строительству и монтажу кабельных линий 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 9,3 км, а также двух двухтрансформаторных подстанций мощностью 1600 кВА каждая.
Предполагается, что новый онкоцентр в Якутске станет самым современным и крупнейшим на Дальнем Востоке. Его общая площадь составляет 26 тысяч кв. метров, открытие планируется осенью.
В новом здании будут функционировать поликлиника с современным диагностическим оборудованием, шесть операционных и четыре палаты интенсивной терапии, стационар на 180 коек.
«Якутскэнерго активно участвует в реализации социально важных проектов. Долгожданный объект позволит оказывать высокотехнологичную и высококлассную медицинскую помощь в борьбе с тяжелой болезнью. Мы рады внести таким образом вклад в развитие здравоохранения нашей республики», - отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Гаврил Алексеев.
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