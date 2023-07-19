Для подключения к электросетям нового республиканского онкоцентра специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели работы по строительству и монтажу кабельных линий 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 9,3 км, а также двух двухтрансформаторных подстанций мощностью 1600 кВА каждая.

Предполагается, что новый онкоцентр в Якутске станет самым современным и крупнейшим на Дальнем Востоке. Его общая площадь составляет 26 тысяч кв. метров, открытие планируется осенью.

В новом здании будут функционировать поликлиника с современным диагностическим оборудованием, шесть операционных и четыре палаты интенсивной терапии, стационар на 180 коек.