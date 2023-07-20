 

АО "Мособлэнерго" обеспечило электроустановкой новое предприятие в Люберцах

20 июля 2023, 17:20 334 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» в Люберцах обеспечило электроустановкой новое предприятие, которое планирует заниматься производством парфюмерно-косметической продукции. Для электроснабжения объекта Люберецким производственным отделением было построено комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН-6 кВ) с 3-мя ячейками и проложены 2 кабельные линии 6 кВ общей протяженностью 100 метров.

Работы проводились по договору технологического присоединения к сетям компании. Уровень напряжения вводно-распределительного устройства – 6 кВ, требуемая мощность по заявке потребителя - 150 кВт. Все необходимые мероприятия энергетики выполнили в установленные сроки.

АО «Мособлэнерго» обеспечивает технологическое присоединение к сетям компании в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании – moetp.ru.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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