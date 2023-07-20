Госдума приняла во II и III чтении закон, вводящий в российское законодательство об электроэнергетике новые понятия, связанные с "зеленой" повесткой в электроэнергетике. Документ был инициирован правительством РФ.

Законом предусматривается введение в законодательство РФ об электроэнергетике новых понятий: атрибутов генерации, возникающих в результате производства электроэнергии на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и (или) на низкоуглеродных генерирующих объектах, и сертификатов происхождения электрической энергии. Также законопроектом определяются содержание и порядок реализации прав владельцев атрибутов генерации, создаются правовые основания для организации учета возникновения, передачи другим лицам и осуществления таких прав, в том числе в случаях, когда атрибуты генерации удостоверяются сертификатами происхождения, а также учета предоставления, оборота и погашения сертификатов происхождения.

Оборот сертификатов происхождения

Атрибуты генерации и удостоверяющие их сертификаты источников происхождения являются оборотоспособными формами фиксации преимуществ возобновляемой и низкоуглеродной энергетики перед традиционной, говорится в пояснительной записке. Возможность заявлять, что потребление (покупка электрической энергии) обеспечено производством электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах, представляет интерес как для конечных потребителей электрической энергии, так и для энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков, указывают в кабмине.

Атрибуты генерации могут быть переданы одновременно с продажей (поставкой) электроэнергии, по факту производства которой такие атрибуты генерации возникли, по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии. Последующая передача атрибутов генерации, приобретенных таким путем, не допускается. Также возможна передача сертификата происхождения, удостоверяющего атрибуты генерации, независимо от продажи электрической энергии, по факту производства которой такой сертификат происхождения был предоставлен. При этом атрибуты генерации могут быть переданы владельцем сертификата происхождения другому лицу (лицам) при погашении сертификата происхождения.

Сертификат происхождения может до погашения или истечения срока его действия свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому в порядке и способами, которые предусмотрены гражданским законодательством. Удостоверенные сертификатом происхождения атрибуты генерации переходят к его приобретателю в полном объеме.

Учет атрибутов генерации, а также сведения об отчуждении, обременении атрибутов генерации будет осуществляться через специальный реестр.

Введение такого инструментария в законодательство Российской Федерации об электроэнергетике существенно расширит возможности и повысит гибкость компаний, включая крупнейших экспортеров, в вопросах подтверждения "зеленого" (низкоуглеродного) энергопотребления и расчета углеродного следа продукции в соответствии с лучшими мировыми практиками и общепринятыми стандартами. Это, в свою очередь, укрепит конкурентные позиции российского бизнеса на мировых рынках в свете постоянного повышения роли ESG-критериев, считают в кабмине.