Правительство по поручению Президента продолжает работу по ускоренному расселению аварийного жилья. Подписано распоряжение о выделении 1,4 млрд рублей на переселение жителей Московской области из непригодных для проживания квартир.

Федеральное финансирование позволит переехать в новые дома около 1 тысячи человек. Речь идёт о гражданах, жильё которых было признано непригодным до 1 января 2017 года. Решение даст возможность ликвидировать более 18 тыс. кв. м аварийной недвижимости.

Принятое решение Председатель Правительства Михаил Мишустин анонсировал на заседании Правительства 20 июля. Комментируя реализацию федеральной программы, он отметил, что до конца 2023 года благодаря опережающему финансированию пришедшие в негодность строения будут досрочно заменены на новые дома более чем в половине российских регионов.

По его словам, в целом на шестилетнюю программу расселения аварийного жилья из федерального бюджета предусмотрено свыше 430 млрд рублей. Работу по ней планируется завершить в 2024 году.

Председатель Правительства также сообщил, что одновременно с этим продолжается реализация новой программы – по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.