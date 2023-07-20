 

В юго-западной части Ростовской области модернизируют ключевой питающий центр

20 июля 2023, 14:15 365 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к модернизации подстанции 220 кВ «Азов-20» в Ростовской области. В результате выполненных работ возрастет надежность электроснабжения юго-западной части области, промышленных центров Таганрог и Азов. Инвестиции составят более 72 млн руб.

На подстанции будут выполнены работы по замене масляных выключателей 28 ячеек 10 кВ на вакуумные. Новое оборудование экологично, требует меньших финансовых затрат на эксплуатацию, срок службы – до 30 лет. Также будет заменены устройства релейной защиты на микропроцессорные терминалы.

На энергообъекте будет демонтирована батарея статических конденсаторов. Это позволит утилизировать 542 шт. конденсаторов с трихлордифенилом, существенно повысив тем самым экологическую безопасность подстанции для окружающей среды. Утилизация будет произведена специализированной лицензированной организацией, с последующим актированием обезвреживания отходов. Конденсаторы с трихлордифенилом в качестве диэлектрика широко применялись на подстанциях высокого напряжения в 20 веке.

Установленная мощность подстанции 220 кВ «Азов-20» – 250 МВА.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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