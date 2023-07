В Москве состоялся комплекс промышленных выставок

В ЦВК «Экспоцентр» с 6 по 8 июня прошла выставка оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов «Проволока Россия 2023». В этом году «Проволока» проходила параллельно с выставками «Металлургия», «Литмаш», «Трубы» и «Металлоконструкции», что помогло привлечь ещё больше качественных целевых посетителей, тем самым расширив каналы продаж для экспонентов. В выставках приняли участие более 300 компаний. В течение трёх дней свыше 8 тысяч специалистов имели возможность ознакомиться с широким спектром продукции и услуг, предлагаемых российскими и иностранными экспонентами.

Выставка «Проволока» представила как машины и установки для обработки и улучшения свойств проволоки, так и готовые решения кабельно-проводниковой продукции.

Андрей Волегов, представитель компании Vassena, главный инженер ООО «ДАЛМЕК-РУС»:

«Наша компания занимается поставками твердосплавных фильер для волочения проволоки. В том числе, мы занимаемся поставкой устройств очистки проволоки от остаточной смазки. На рынке мы представляем компанию Vassena с 2008 года. Мы участвуем в каждой выставке «Проволока Россия» для того, чтобы в первую очередь встретиться с нашими существующими клиентами и обсудить насущные вопросы, получить отзывы, улучшить наше взаимодействие. На выставку всегда приходит целевой клиент, для этого мы показываем нашу продукцию, чтобы посетители видели, что мы присутствуем на рынке. Наши партнёры-производители из Италии всегда вкладывают в модернизацию, какие-то инновации, и мы, конечно же, должны представлять эти новинки. Выставка, как обычно, даёт свои плоды, даёт тот результат, который мы ожидаем».

Пётр Брановицкий, старший менеджер компании представителя Jiangsu Listrong Mechanical & Electrical Co., Ltd:

«Мы участвуем уже давно, каждый раз, как выставка проходит, потому что она напрямую связана с нашей тематикой. Нашу компанию отличает высокое качество продукции при достаточно доступной цене. Наши клиенты возвращаются к нам, потому что ценят сервис, который мы им даём, а также качество оборудования. Выставка позволяет пообщаться с клиентами вживую, всё-таки личное общение помогает в построении диалога и в последствии в заключении удачных сделок. Поэтому стараемся посещать все выставки, связанные с кабельной и проволочной тематикой. Надо сказать, что этот год нас порадовал, я лично ожидал гораздо меньшего количества посетителей, но в целом людей оказалось очень много. Много новых знакомств, много общения со старыми клиентами, много запросов, что не может не радовать, поэтому в следующий раз обязательно примем участие в выставке».

Наталья Голубцова, генеральный директор ООО «КИТ-ТРЕЙД», представитель AVAR KOMPOZIT:

«Мы очень благодарны за приглашение наших партнёров, турецкой компании AVAR KOMPOZIT, представлять их компанию в России и участвовать в этой выставке. Могу сказать, что поток людей очень большой, особенно во второй день выставки. Нам было приятно увидеть большое количество кабельных заводов здесь, пообщаться с ними. Для нас выставка проходит успешно. Я думаю, в следующем году мы будем обязательно участвовать, поскольку компания «КИТ-ТРЕЙД» представляет не только турецкие компании, но и китайских партнёров, которые тоже участвуют в этой выставке. Спрос на турецкую и китайскую продукцию значительно вырос в последнее время. Поэтому я буду рекомендовать своим деловым партнёрам участие в этой выставке. Я думаю, мы будем только расширяться и увеличивать стенды».

В выставке приняли участие компании U-Technology Group Ltd., ООО «Селенит», VASSENA Filieri S.R.L., ООО «СЗМП», Gemwell Electrical Technology Co., Ltd., Jiangsu Habsans Trade Development Co., Ltd., Golden Technologies Wire & Cable Equipment CO., Ltd., ООО «ВЛЦ Инструмент», SM Industries, Avar Kompozit Ürünleri San Tic A.Ş., Longvision (Shanghai) Cable Materials Co.,Ltd., BEIJING ORIENT PENGSHENG TECH. CO., Ltd., DONGGUAN QINGFENG ELECTRICAL MACHINERY CO., Ltd., DONGGUANSHI ZHANGLI MACHINE FITTINGS CO., Ltd., GUANGDONG RIFENG ELECTRIC CABLE CO., Ltd., Hefei Smarter Technology Group Corporation, Sichuan Jiuxun Technology Co.,Ltd., Shanghai Dielec Electrotechnics Co., Ltd., Shanghai Yupin Communication Technology Co., Ltd., Jiangsu LISTRONG Mechanical and Electrical Co., Ltd., JR Mica Products Co. Ltd., Jiangyin Success Electromechanical Co., Ltd., Sanmenxia DongQi Electric Co. Ltd., QINGDAO EDS INTERNATIONAL TRADE CO., Ltd., Zhejiang Harbor Technology Co., Ltd., JIANGYIN JINGU MACHINERY MOULD CO., Ltd., Jiangyin Xianchuang Metal Products Co.,Ltd, FAR EAST(CHINA) GROUP Ltd., EUROLLS SHANGHAI CO., Ltd., JIAOYANG WELDING INDUSTRIES HEBEI CO., Ltd., Huzhou Gelei Cables Co.,Ltd., Yangzhou Tengfei Electric Cable and Appliance Materials Co., Ltd., SHANGHAI SINOHOLDING MACHINERY CO., Ltd., Changzhou Aibang Machinery & Science Technology Co.,Ltd., Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Shanxi Yitaike Electrical Equipment, RUSCABLE.RU, Kablo Tel Dünyası, FEC Polymer New Materials Co., Ltd., QINGDAO MERLIN CHEMICALS CO., Ltd. и другие компании.

Кирилл Пискарёв, директор проекта «Проволока Россия»:

«Выставка «Проволока Россия» — одна из ведущих промышленных выставок в данном направлении. В этом году параллельно проходит целая группа выставок: «Металлургия», «Литмаш», «Трубы» и «Металлоконструкции». Совместно в этих проектах принимают участие более 300 компаний, что в данный момент является хорошим результатом. Большую активность в этом году проявляют компании из Китая и Турции. Также заметно значительное оживление со стороны посетителей. Теперь проект «Проволока» стал ежегодным, и мы будем рады видеть всех на этой же площадке в 2024 году с 4 по 6 июня».

В рамках деловой программы генеральный информационный партнёр выставки «Проволока Россия» портал RusCable.Ru провёл сессию о передовых технологиях в кабельном бизнесе. Сессия была посвящена проектам трансформации кабельных предприятий и их быстрой перестройке и адаптации к изменениям номенклатуры, цифровизации кабельного оборудования и прикладным вопросам внедрения SCADA- и ERP-систем на кабельных предприятиях. Отдельный блок был посвящён вопросам модернизации уже имеющегося парка оборудования, импортозамещения запасных частей и замены компонентов. В рамках сессии были проведены презентации актуальных линеек российского и иностранного оборудования, применяемого на кабельных предприятиях, технологий маркировки продукции, защиты от контрафакта и программно-аппаратных комплексов, используемых в проектах цифровизации.

Сергей Кузьминов, заместитель директора по маркетингу и спецпроектам RusCable.Ru:

«Все мы понимаем, что «Проволока» — это наш ответ на санкции. Площадка эффективная в любом случае, ведь это место встречи специалистов, обмен опытом, здесь можно посмотреть всё вживую и получить целевые контакты. Появились новые бренды кабельного оборудования, которые раньше сюда не заходили. На выставке «Проволока 2023» мы провели деловую сессию «Технологии кабельного бизнеса», — необычные технологии кабельного бизнеса, которые можно внедрить с минимальными затратами. Именно такие темы и такие доклады были в топе обсуждений. Мы искали фишки, лайфхаки, опыт игроков рынка, где можно найти ответ на вопрос, как, потратив менее 1%, получить сильно больше от этого. И мы нашли ответы. У нас выступили эксперты по Китаю, представители бизнеса по цифровизации кабельного производства. Очень активно участвовало комьюнити, которое приходило на выставку, это и логистические компании, и потребители кабельной продукции, и, собственно, сами кабельщики, для которых это целевая выставка».

Что касается выставок «Металлургия» и «Литмаш», то по сравнению с прошлым годом количество экспозиций, как и посетителей выставочных мероприятий, заметно увеличилось. Резко возросла численность делегаций отечественных и азиатских производителей. На рынок выходит много новых игроков. Это свидетельствует о том, что российская тяжелая промышленность перестала ориентироваться на ушедшие бренды и встала на путь активного развития. Существующие и создающиеся производства нуждаются в качественных оборудовании и материалах, и сейчас все это приходится искать заново. В России наблюдается повышенный спрос на современное оборудование и решения для литейной и перерабатывающей промышленности.

До встречи в 2024 году!