Инвестор построит производственный комплекс и многофункциональный центр в районе Марьина Роща в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Здесь смогут трудоустроиться 4,4 тысячи человек.

«В этом году Москва подписала соглашение с инвестором о строительстве производственного комплекса и многофункционального центра в составе технопарка в районе Марьина Роща. Инвестиции в проект составят не менее 6,3 миллиарда рублей, а после сдачи объектов в эксплуатацию в 2025 году здесь появится более 4,4 тысячи рабочих мест. Новые объекты будут расположены на улице Складочной, их общая площадь составит более 32 тысяч квадратных метров», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Многофункциональный центр займет более 14 тысяч квадратных метров. В нем появятся офисные помещения, объекты торговли и развлечений, откроются различные кафе и рестораны. Это позволит создать почти две тысячи новых рабочих мест.

«Производственный комплекс в составе технопарка займет площадь 18,4 тысячи квадратных метров, где смогут трудоустроиться 2,5 тысячи человек. Реализация проекта позволит значительно улучшить ситуацию с рабочими местами в районе, а также повысить производственный потенциал столицы и создать новые точки притяжения для жителей Москвы», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. Благодаря ее реализации в столице появляется новая социальная и коммерческая инфраструктура, общественные пространства и комфортная среда. При этом также формируется новый, эстетичный облик районов.

По условиям программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа стимулирования создания мест приложения труда была нацелена только на строительство промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня инвесторы могут получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программа была распространена на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания мест приложения труда на срок от шести до 12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Подать заявки на участие можно через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда появляется больше новых рабочих мест за пределами центра, чтобы жители могли легко найти работу рядом с домом. Сегодня одобрены проекты, предполагающие создание более 80 тысяч новых рабочих мест во всех округах столицы.

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