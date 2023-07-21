Современный медицинский комплекс появится на месте устаревших советских корпусов НИИ скорой помощи им. Склифосовского, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Его площадь составит порядка 120 тыс. кв. метров. Таким образом, институт станет почти в 1,5 раза больше.

«Объединим в нем лучшие технологии оказания медицинской помощи, новейшее оборудование, продуманную логистику и современные стандарты работы. Все это даст городу медицинскую помощь мирового уровня, а уникальной команде «Склифа» – максимально благоприятные условия для работы», – написал Сергей Собянин в своем телеграм- канале.

Он отметил, что в институте проводятся уникальные операции, в том числе – высокотехнологичные. Многие методики медицинской помощи впервые в России были применены именно здесь.

В НИИ им. Склифосовского делают нейрохирургические операции методом стереотаксической радиохирургии на аппарате «гамма-нож» для лечения опухолей головного мозга. В 2014 году на базе больницы был создан региональный сосудистый центр.

Запущены кластеры – нейрохирургический и отделений трансплантации. В этом году в НИИ заработал флагманский центр – он стал первым этапом обновления клиники.

Также Сергей Собянин поздравил коллектив больницы с юбилеем. В этом году одна из ведущих российских клиник отмечает столетие.