Ввод свыше 400 тыс. кв. м жилья обеспечат в Амурской области в 2023 году, обновив рекорд прошлого года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"<...> В текущем году в области продолжает расти количество введенного жилья по сравнению с прошлым годом. За полгода в эксплуатацию ввели 223,1 тыс. кв. м. Приамурье обеспечивает требования Минстроя России - в 2022 году построили 378 тыс. кв. м жилья, это рекорд. В 2023 планируется ввести более 400 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Высокий уровень показателей сохранится минимум до 2025 года, это подтверждается выданными разрешениями на строительство. Положительную динамику обеспечат четыре инвестиционных проекта, а также комплексное развитие семи территорий в Благовещенске.

Со ссылкой на министра строительства и архитектуры Николая Сибирякова отмечается, что в регионе сейчас созданы комфортные условия для развития и индивидуального жилищного строительства. Увеличение показателей по этому направлению обусловлено упрощением административных процедур, связанных со строительством, постановкой на государственный кадастровый учет и регистрацией прав собственности на объекты.

"Мы наблюдаем значительный рост частных домовладений на территориях, приближенных к городским агломерациям. Аналогичная ситуация должна быть и в других районах области", - сказал Сибиряков.

Сообщается, что губернатор области Василий Орлов поручил минстрою Приамурья оказать содействие районным властям для развития индивидуального жилищного строительства по всему региону. Он отметил, что запрос населения на индивидуальное жилье остается высоким, его обеспечивают в том числе льготные ипотечные программы.