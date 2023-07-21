В Кабардино-Балкарии (КБР) запустили первую очередь тепличного комплекса "Чегем-агро" на площади около 40 га. На церемонии открытия присутствовал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Строительство плодоовощного комплекса при поддержке правительства РФ стало одним из пяти прорывных проектов, включенных в модель экономического развития республики. Благодаря работе новых теплиц на прилавках магазинов во многих российских регионах круглый год будут представлены доступные, свежие, экологически чистые овощи отечественного производства", - сказал Чайка, обращаясь к собравшимся.

"Чегем-агро" станет крупнейшим на Северном Кавказе, пояснил глава КБР Казбек Коков.

"Инвестором проекта выступает агропромышленный холдинг (АПХ) "Экокультура" при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, правительства КБР и Россельхозбанка. Его открытие обеспечит значимый вклад в процесс импортозамещения и решение задач продовольственной безопасности страны. Комплекс соответствует самым передовым отраслевым стандартам и оснащен прогрессивным оборудованием, он станет и площадкой для обучения профессиональных овощеводов", - отметил он.

После церемонии гости посадили первые овощи, которые уже через 20 дней дадут первый урожай.

"Чегем-агро" - это современное высокотехнологичное производство с круглогодичным циклом выращивания овощей в закрытом грунте. Площадь первой очереди составляет 37,6 га, в строительство уже вложено более 9 млрд рублей. В теплицах будут выращивать томаты общим объемом до 19,2 тыс. тонн в год. Первоначально будет создано 461 рабочее место, налоговые платежи в бюджет республики составят 223 млн рублей в год.

В дальнейшем общая площадь проекта составит 100 га, сумма инвестиций - 24,5 млрд рублей, а объем производства в год - более 50 тыс. тонн овощей, таким образом, производство овощей закрытого грунта в регионе утроится. При выходе на полную проектную мощность планируется создать 1 226 рабочих мест, налоговые отчисления составят 593 млн руб. в год. В настоящее время в КБР ежегодно выращивают около 25 тыс. тонн овощей в закрытом грунте.