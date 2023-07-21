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В Новгородской области отремонтируют участок автодороги общего пользования, протяженностью 48,6 км

21 июля 2023, 16:30 126 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Батецком районе Новгородской области будет отремонтирован участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения № 49А-04 Великий Новгород - Луга, сообщает RosTender.info.

Государственное областное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор», объявило открытый конкурс в электронной форме.

Согласно документации, ремонтируемый участок автодороги относится к III - IV категории. Покрытие трассы изношено, присутствует ямочность, имеются трещины и поперечные неровности. Обочины занижены. Протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 48,6 км. Окончание работ запланировано на 31 октября 2025 года.

Прием заявок на участие открыт до 7 августа. Контракт с победителем заключается на сумму 744,8 млн рублей за счет средств областного и федерального бюджетов.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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