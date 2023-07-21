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В Батецком районе Новгородской области будет отремонтирован участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения № 49А-04 Великий Новгород - Луга, сообщает RosTender.info.
Государственное областное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор», объявило открытый конкурс в электронной форме.
Согласно документации, ремонтируемый участок автодороги относится к III - IV категории. Покрытие трассы изношено, присутствует ямочность, имеются трещины и поперечные неровности. Обочины занижены. Протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 48,6 км. Окончание работ запланировано на 31 октября 2025 года.
Прием заявок на участие открыт до 7 августа. Контракт с победителем заключается на сумму 744,8 млн рублей за счет средств областного и федерального бюджетов.
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