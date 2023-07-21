АО "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" возобновит строительство судов в 2024 году, первыми планируется заложить зерновозы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Севастополя.

"То, что я сегодня услышал и увидел, говорит о том, что в Севастополе мы начнем вновь строить корабли. Прежде всего, зерновозы, потребность в них очень большая. Мощности у ОСК ("Объединенная судостроительная корпорация" - прим. ТАСС) все есть. Понимание, откуда возьмутся ресурсы на модернизацию и покупку необходимого оборудования, тоже <...> [есть] - это в том числе и средства Фонда развития промышленности. <...> В самое ближайшее время - осенью следующего года - начнется строительство", - приводит пресс-служба слова губернатора Михаила Развожаева.

Строительство судов и кораблей на заводе не ведется уже несколько лет. Основной портфель заказов для него - ремонтные работы. Также ведется строительство плавкранов.

Как заявил журналистам генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, завод сначала займется строительством балкеров водоизмещением от 40 тыс. до 60 тыс. тонн. "Соответственно, может быть и больше в случае, если такие задачи будут перед нами поставлены", - добавил Рахманов.

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако когда Крым находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в ОСК и сейчас является филиалом "Звездочки", ведется техническое перевооружение предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в том числе в рамках гособоронзаказа построил плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран "ПК-400 Севастополь".