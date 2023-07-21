Обсудить проблемные вопросы, обозначить задачи и перспективы дальнейшего развития – с такой целью в Западные электрические сети прибыл генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Гаврил Алексеев.

На встрече с коллективом новый глава Якутскэнерго отметил, что сегодня перед предприятием стоят две основные задачи – это повышение надежности электроснабжения потребителей и проведение мероприятий по реформированию структуры энергопредприятия, в том числе в Западном энергорайоне.

Для решения первого вопроса руководитель отметил необходимость снижения аварийности сетей за счет наращивания темпов и объема реализации инвестиционной и ремонтной программ. Понятно, что такая работа требует немалых усилий, ведь для того, чтобы содержать такое масштабное электросетевое хозяйство в надлежащем состоянии необходимы соразмерные финансовые вложения, нарастить которые в перспективе можно несколькими путями, в том числе благодаря увеличению числа промышленных потребителей.

Эта тема стала предметом обсуждения на встрече с генеральным директором АЛРОСА, крупнейшего промышленного потребителя электроэнергии в Западном районе. В ходе беседы глава алмазодобывающей компании Павел Маринычев отметил важность развития генерирующих мощностей и электросетевого хозяйства Якутскэнерго как основы совместной сбалансированной работы с предприятиями энергетического комплекса АЛРОСА по обеспечению электроэнергией промышленных предприятий алмазодобывающего комплекса и улусов Западного энергорайона.

«Я понимаю, какие масштабы стоят перед нами в работе с Западными сетями - это дорогое обслуживание, большая численность персонала, огромная протяженность линий электропередачи и относительно небольшой парк резервных источников питания. Но как энергетик с 20-летним стажем в структуре Якутскэнерго отмечу, что техническая сторона принятия решений имеет общие, хорошо известные мне стандарты. Поэтому уверен, что мы способны быстро и качественно выполнять сложные, но важные задачи по развитию», - прокомментировал Гаврил Алексеев.

Что касается реформирования энергосистемы, то в соответствии с федеральным законодательством энергохолдинг должен быть разделен по видам деятельности на генерацию, сети и сбыт. Последний уже перешел в Дальневосточную энергетическую компанию в июле 2022 года. Разделение производства и транспортировки в отдельные юридические формы - это большая работа, и продлится она еще несколько лет. Однако, как отметил Гаврил Николаевич, такая инициатива не влечет за собой причин для беспокойства персонала, в частности по сокращению рабочих кадров.

Напротив, в этом направлении глава энергокомпании намерен активно наращивать кадровый потенциал, создавать условия для привлечения как опытных квалифицированных специалистов, так и молодежи. В Мирнинском районе начать планируется с привлечения выпускников из Мирнинского регионального технического колледжа, в дальнейшем охватить и другие учебные заведения.

«Сегодня на предприятии складывается не очень хорошая практика по трудоустройству выпускников. Работа в этом направлении будет усилена. Мы готовы вкладывать силы и средства на качественную подготовку и обучение персонала. Будем тесно сотрудничать с профсоюзами, чтобы обеспечить наиболее оптимальные условия труда. Когда работодатель идет в тесной связке с профкомом, то производительность и мотивация работников несомненно возрастают», уточнил Гаврил Николаевич.

Также в рамках работы в Мирнинском районе Гаврил Алексеев осмотрел электросетевое хозяйство, побывал на главном щите диспетчерского управления и встретился с главой района Александром Басыровым. Руководители обсудили положение дел в энергоснабжении и перспективные вопросы. 19 июля глава энергокомпании работал на Каскадке Вилюйских ГЭС в п. Чернышевский.