«Россети Московский регион» присоединили к сетям два строящихся дошкольных образовательных учреждения на 125 мест каждое – на улице Кировоградской в Южном Чертаново и в микрорайоне ОПЖР в Северном Чертаново. Присоединенная мощность составила 184 кВт и 147 кВт соответственно.

В рамках договора на технологическое присоединение ДОУ на ул. Кировоградской проложены две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 260 метров. В рамках другого договора на техприсоединение ДОУ в мкр. ОПЖР проложены две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 400 метров. В трансформаторных подстанциях установлены приборы учета, интегрированные в автоматизированную систему учета электроэнергии.

Объекты обеспечены электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.