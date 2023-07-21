 

"Россети Московский регион" обеспечили мощностью два строящихся детских сада на юге Москвы

21 июля 2023, 15:44 189 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
Авторы и источники / Правообладателям

«Россети Московский регион» присоединили к сетям два строящихся дошкольных образовательных учреждения на 125 мест каждое – на улице Кировоградской в Южном Чертаново и в микрорайоне ОПЖР в Северном Чертаново. Присоединенная мощность составила 184 кВт и 147 кВт соответственно.

В рамках договора на технологическое присоединение ДОУ на ул. Кировоградской проложены две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 260 метров. В рамках другого договора на техприсоединение ДОУ в мкр. ОПЖР проложены две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 400 метров. В трансформаторных подстанциях установлены приборы учета,  интегрированные в автоматизированную систему учета электроэнергии.

Объекты обеспечены электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+