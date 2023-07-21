В цехе обогащения урана АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) прошла презентация модульных промышленных экзоскелетов, которые уже применяют в работе аппаратчики газоразделительного производства.

Автором идеи стал один из аппаратчиков цеха, которых обосновал необходимость использования изделий в повседневной работе (стандартная практика на производствах Росатома – регулярное направление предложений по улучшению). В частности, это целесообразно при замене тяжелых емкостей в стесненных условиях на коллекторе конденсации сбросной установки, а также на стенде фреонирования. Применение экзоскелета позволяет снизить нагрузку на работников на тех участках, где физический труд пока ещё не может быть полностью механизирован.

Модель экзоскелета, выбранная при анализе рынка, может использоваться не только при переноске, поднятии и опускании грузов, но и при работе с инструментом на весу. Перечень операций может быть расширен в ходе опытной эксплуатации.

Вес изделия – 4,1 кг, рассчитан на подъем грузов до 50 кг. Может работать при температуре от –40 до более +30°C. Экзоскелеты обеспечивают уменьшение нагрузки на опорно-двигательный аппарат, что способствует снижению усталости работника, уменьшает риск травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность труда. Сокращение нагрузки до 30%. Рассчитан на следующие габариты оператора: размер – от 44-го до 62-го, рост – от 164 до 187 см, вес – от 50 до 120 кг. Экзоскелет не требует времени на внедрение – «надел и работаешь».

Следующий этап – накопление опыта и анализ эксплуатации этих устройств. Первые предложения по доработкам уже направлены в компанию-изготовитель. В случае успеха пилотного проекта этот опыт может быть тиражирован на других предприятиях Топливной компании ТВЭЛ.

«Самый важный актив атомной отрасли – это люди. Необходимо использовать любую возможность, чтобы оптимизировать и облегчить труд работников. Их безопасность и здоровье – наш безусловный приоритет», - отметила заместитель генерального директора АО «ПО ЭХЗ» по управлению персоналом Ирина Дуборезова.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Использование передовых технологий позволяет внедрять современные методики охраны труда и борьбы с травматизмом.

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.ecp.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru