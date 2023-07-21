В Приморском крае началась первая очередь строительства промышленного парка «Большой Камень». Значимый для региона проект по формированию инфраструктуры для бизнеса реализуется с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). В рамках первого этапа строительства здесь возведут производственно-складской комплекс общей площадью 11 тыс. квадратных метров.

«В 2022-2023 годах Приморскому краю были выделены средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 9,4 млрд рублей, часть из которых пошла на строительство инфраструктуры промпарка «Большой Камень». С учетом перспектив развития этой территории уже к 2024 году планируется завершить реконструкцию моста и путепровода на подъезде к промышленному парку и подготовить первые участки для размещения производств», - сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Строящийся производственно-складской комплекс предназначен для приёма, хранения, комплектования и отправки партий строительных материалов. Здание запроектировано как двухэтажное с пристроенным трехэтажным административно-бытовым корпусом и контрольно-пропускным пунктом на главном въезде. Согласно проекту, в состав комплекса войдут производственный цех, производственно-складское помещение, зона отдыха рабочих, электрощитовые и помещение насосной станции пожаротушения. На втором этаже будут размещены блок складирования, венткамеры и площадки обслуживания кранов.

Также в рамках проекта возведут наружные инженерные сети, построят очистные сооружения ливневой канализации и организуют двустороннее движение автомобильного транспорта. По данным региона, реализация проекта позволит создать около 600 новых рабочих мест и принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет.

«Строительный контроль в ходе реализации проекта обеспечивают инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящее время продолжаются работы по уплотнению скального грунта, ведется установка опалубки лестничных площадок и устройство фундаментной плиты под здание административно-бытового корпуса. В ближайшее время строители приступят к монтажу металлоконструкций производственно-складского комплекса», - отметил генеральный директор подведомственного Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

Инфраструктурное развитие, в том числе посредством использования инструментов федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни.