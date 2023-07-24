На блоке №1 АЭС "Аккую" введен в эксплуатацию полярный кран

24 июля 2023 года, Буюкеджели, Турция – На АЭС «Аккую» введен в эксплуатацию первый мостовой кран кругового действия грузоподъёмностью 390 тонн. Он будет использоваться на всех этапах жизненного цикла Блока № 1 первой в Турции атомной электростанции.

Полярный кран или, как его еще называют, мостовой кран кругового действия — один из важнейших механизмов реакторного отделения. Он относится к высшему классу безопасности оборудования для атомной электростанции и представляет собой сложную, технологическую инженерную конструкцию, состоящую из нескольких компонентов: моста, сервисной тележки, кабины управления с сенсорным монитором, специальных шкафов управления с пускорегулирующей аппаратурой. Во время эксплуатации блока № 1 АЭС «Аккую» полярный кран будет участвовать в подъемно-транспортных операциях по перегрузке и ревизии реактора, доставке ядерного топлива в зону действия специальной перегрузочной машины, которая отвечает за загрузку топлива в реактор, а также транспортировке различного оборудования.

Устройство крана позволяет совершать транспортные операции в любой точке центрального зала реакторного здания: тележка перемещается вдоль моста, длина которого составляет 41,5 метра. Полярный кран движется по кольцевому рельсовому пути, смонтированному в верхней цилиндрической части здания реактора. Общий вес всех элементов крана составляет около 500 тонн. При подготовке к вводу в эксплуатацию проходили статические испытания основного подъемного механизма с имитационной нагрузкой весом 487,5 тонны.

Первый заместитель генерального директора – директор строящейся АЭС АО «АККУЮ НУКЛЕАР» Сергей Буцких отметил: «Мы последовательно выполняем пусконаладочные операции в реакторном отделении первого энергоблока – проверяем и принимаем в эксплуатацию различные системы и компоненты оборудования. Полярный кран, с применением которого будут проводиться транспортно-технологические операции по обслуживанию атомного реактора, успешно прошёл все приемочные процедуры и полностью готов к работе. Именно этот кран будет участвовать в многоступенчатом процессе загрузки в реактор сначала имитаторов тепловыделяющих сборок, а затем, на этапе физического пуска, – и ядерного топлива, которое уже доставлено к нам на площадку. Отмечу, безопасность эксплуатации АЭС «Аккую» — наш приоритет. К управлению краном допускаются только специально обученные и аттестованные операторы, имеющие навыки и опыт управления краном данного типа».

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»). По условиям Межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение 7 лет после получения всех разрешений на строительство блока. С учётом получения лицензии на строительство энергоблока №1 в 2018 году, этот срок означает 2025 год. При этом участники проекта прилагают все усилия, чтобы в юбилейном для Турецкой Республики 2023 году обеспечить готовность к началу пусконаладочных работ на Блоке № 1.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая акцент на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, российская экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Служба коммуникаций АО «АККУЮ НУКЛЕАР»