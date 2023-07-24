 

На строительство набережной в Рубцовске выделят 143 млн рублей

24 июля 2023, 16:00 435 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Парк-набережную построят в Рубцовске Алтайского края. Общая сумма инвестиций в проект составит 143,3 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

"В Рубцовске займемся благоустройством парка-набережной на правом берегу реки Алей. Наша заявка победила на всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды, который ежегодно проводит Минстрой России. Общая стоимость проекта и его реализации - 143,3 млн рублей. Благодаря победе в конкурсе 110 млн из этой суммы будет направлено в качестве федеральной поддержки", - написал он.

Он также отметил, что по запросу жителей города на территории парка-набережной разместят зоны для занятий спортом, а также прогулочные зоны. Планируется организовать летний кинотеатр и смотровую площадку. К реализации проекта планируется приступить в 2024 году, сообщил глава региона.

Рубцовск - город на юге Алтайского края, занимает третье место в регионе по численности населения. Здесь проживает 146,3 тыс. человек.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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