 

В Якутии намерены создать муниципальный промышленный парк для поддержки предпринимателей

24 июля 2023, 18:00 413 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: sakha.gov.ru

Фото: sakha.gov.ru

Муниципальный промышленный парк на основе регионального закона о территориях развития местного производства планируют запустить на территории Горного района в Якутии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"На основе регионального закона о территориях развития местного производства в Горном улусе [районе] планируется обустроить муниципальный промышленный парк. Работу начнут с этого года", - говорится в сообщении.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил совместно с региональными Минпредом и Минэкономики более детально проработать проект.

По данным главы Горного района Никиты Андреева, около 30 резидентов районного бизнес-инкубатора выразили желание работать в промышленном парке.

"Для этого нам необходимо построить инженерную инфраструктуру, подвести дорогу, газовые сети и электричество. Все это будет сделано для того, чтобы предприниматели могли реализовать свои проекты", - сказал Андреев.

Проект закона о территориях развития местного производства был принят депутатами регионального парламента в июне 2023 года в окончательном чтении. Работу подобных территорий направят на ускоренное социально-экономическое развитие и насыщение местного рынка товарами и услугами.

На территориях развития местного производства установят преференции по налогам, а также меры государственной поддержки в виде возмещения части страховых взносов, части затрат на уплату процентов по кредитам и по капитальным вложениям на производство. Статус резидента будет присваиваться в заявительном порядке самозанятым, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, зарегистрированным на территории Якутии и представившим бизнес-план нового инвестиционного проекта.

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Метки: ЯКУТИЯ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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