 

"Россети" завершили подготовку схемы электроснабжения саммита и форума Россия – Африка

24 июля 2023, 15:30 424 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Заместитель Генерального директора – Главный инженер компании Евгений Ляпунов провел итоговый штаб по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения второго саммита Россия – Африка, а также экономического и гуманитарного форума, которые пройдут в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

В схеме электроснабжения «Экспофорума», где состоятся основные мероприятия, а также транспортных, культурных и спортивных объектов Санкт-Петербурга задействована инфраструктура дочерней компании «Россети Ленэнерго» и филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада. В том числе это магистральные подстанции 220 кВ и 330 кВ, питающие южные районы города.

В ходе подготовки к саммиту проведены противоаварийные тренировки персонала и внеплановые инженерные осмотры оборудования, организовано функционирование Ситуационно-аналитического центра. Для резервирования электроснабжения «Экспофорума» «Россети» установили 8 дизель-генераторных установок и 30 источников бесперебойного питания. С 21 по 30 июля введен режим «технологической тишины», запрещающий работу сторонних организаций в охранной зоне электросети.

Саммит Россия – Африка является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его цель – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества во всех измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Экономический и гуманитарный форум, который пройдет в рамках саммита, призван диверсифицировать формы и направления взаимодействия.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 

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