Объем выработки электроэнергии электростанциями Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС во втором квартале 2023 года составил 38,3 млрд кВт·ч, что на 0,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них ГЭС и ГАЭС выработали 31,6 млрд кВт·ч, что на 0,4% ниже, чем во втором квартале 2022 года.

Стабильные производственные результаты Группы РусГидро обусловлены диверсификацией выработки станций по бассейнам рек и эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС компании, а также ростом электропотребления в ДФО. По прогнозу Гидрометцентра России, в третьем квартале приток воды в водохранилища Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока ожидается близким к норме, в водохранилища Волжско-Камского каскада ниже нормы.

Выработка электроэнергии тепловыми станциями Группы РусГидро на Дальнем Востоке выросла к сопоставимому периоду прошлого года на 5% и составила 6,6 млрд кВт·ч. Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы в ДФО увеличился до 4,8 млн Гкал, или на 0,4% выше результатов второго квартала 2022 года.

Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовыми компаниями Группы РусГидро за второй квартал 2023 года составил 10,4 млрд кВт·ч, что на 3,2% выше аналогичного показателя прошлого года.

Производственные показатели Группы РусГидро по результатам первого полугодия сохранились на уровне прошлого года. Общая выработка электроэнергии Группы с учетом Богучанской ГЭС составила 71,7 млрд кВт·ч (-1,1%), из них ГЭС и ГАЭС – 55,8 млрд кВт·ч (-1,9%), тепловые станции – 15,6 млрд кВт·ч (+2,1%). Отпуск теплоэнергии в ДФО составил 17,3 млн Гкал (+1,8%). Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний – 24,5 млрд кВт·ч (+1,6%).