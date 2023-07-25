Правительство создало условия для реализации инвестпроекта по строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Общий объём частных инвестиций составит 3,6 млрд рублей. Работу планируется завершить до конца 2024 года.

Пропускная способность нового аэровокзального комплекса по сравнению с нынешней вырастет вдвое. Обновлённый международный аэропорт сможет принимать более 1 миллиона пассажиров ежегодно. Реализация проекта позволит дополнительно создать около 60 новых рабочих мест.

Сейчас из аэропорта «Байкал» осуществляются регулярные рейсы по 15 направлениям, среди которых Москва, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Улан-Батор, Хабаровск, Южно-Сахалинск.

Кроме того, «Байкал» включён в программу субсидируемых авиаперевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. По льготным тарифам из Улан-Удэ можно улететь во Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Якутск и посёлок Хужир на острове Ольхон.

Строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Байкал» будет обеспечено за счёт объединения и расширения территорий опережающего развития «Бурятия» и «Селенгинск».