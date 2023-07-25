На Красноярском алюминиевом заводе строят новый мощный электрофильтр в анодном производстве. После его запуска все трубы этого участка КрАЗа перестанут дымить.

В цехе по производству анодной массы, которую используют в электролизёрах предприятия, работают четыре прокалочных комплекса. В них нагревают нефтяной или каменноугольный кокс. И чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, РУСАЛ оснащает участок прокаливания коксов электрофильтрами. Весной 2023 года был запущен третий электрофильтр, а сейчас ведётся строительство последнего, четвёртого, который станет ещё и самым мощным. После ввода его в эксплуатацию все прокалочные комплексы будут оборудованы новейшими системами очистки. На эти направлено более 200 млн руб.

Как происходит очистка газов в электрофильтре: электроды создают электромагнитное поле, заряжающее частицы пыли, чтобы затем их уловить другими электродами. Затем эта пыль направляется в бункер и возвращается обратно в печь прокаливания. А эффективность очистки новых электрофильтров составляет до 99,7%. Кроме того, новые системы очистки управляются автоматикой. Для этого устанавливают специально разработанное программное обеспечение. Благодаря цифровым системам специалисты отслеживают различные показатели работы оборудования.

«В этом году мы завершим модернизацию и закончим с выбросами анодного производства в атмосферу. Мы будем и сами рады, и рабочие уже ощущают эффект», — рассказал директор анодного производства КрАЗа Вячеслав Серенков.

Строительную площадку нового электрофильтра посетили красноярские экоактивисты. Год назад им организовали экскурсию в анодное производство. Тогда и были озвучены планы по экологической модернизации прокалочных печей. И спустя год компания снова пригласила экологов-общественников, чтобы продемонстрировать воплощение планов в реальность и ответить на вопросы экоактивистов.

«Год назад мы были и видели просто строительную площадку, сейчас действительно большие конструкции промышленные смонтированы, нам показали, что будет внутри электрофильтра, видно, что работы ведутся», — рассказал руководитель автономной некоммерческой экологической организации Артём Речицкий.

Компания последовательно внедряет новые технологии в соответствии с Программой повышения экологической эффективности и федеральным проектом «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Программа экологической модернизации завода стартовала ещё в 2003 году по инициативе Олега Дерипаска. За это время построено 24 газоочистных установок, внедрена технология «Экологического Содерберга», а также комплекс других технологических улучшений. Всё это позволило снизить воздействие на окружающую среду почти в два раза.

Впереди у алюминиевого завода масштабное обновление: будет снесена половина корпусов, вместо них построят два новых с современной технологией. На освободившемся месте для сотрудников будет оборудован парк. Работы начнутся уже в этом году после получения разрешения на строительство.