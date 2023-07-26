В конце июля 2023 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» улучшили качество энергоснабжения для 1500 абонентов, проживающих в микрорайоне Луговое-2 и садоводческом товариществе Симферопольского района.

Сотрудники энергопредприятия в июне-июле текущего года выполнили капитальный ремонт кабельной линии 21 Кубанская, питающей жилой массив и СНТ в с. Строгоновка.

В первую очередь специалисты установили 7 термоусадочных муфт на участке подземной линии 10 кВ. Затем работники ГУП РК «Крымэнерго» обеспечили резервирование питания, закольцевав электрические сети. Таким образом, теперь при проведении ремонтных работ потребители будут запитаны через дублирующую линию.

В целом данный комплекс мероприятий позволит обеспечить жителей с. Строгоновка надежным электроснабжением и заложить резерв мощности для подключения новых абонентов.