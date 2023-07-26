 

ГУП РК "Крымэнерго" осуществило ремонт кабельных линий в с. Строгоновка Симферопольского района

26 июля 2023, 17:30 385 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
Авторы и источники / Правообладателям

В конце июля 2023 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» улучшили качество энергоснабжения для 1500 абонентов,  проживающих в микрорайоне Луговое-2 и садоводческом товариществе Симферопольского района.

Сотрудники энергопредприятия в июне-июле текущего года выполнили капитальный ремонт кабельной линии 21 Кубанская, питающей жилой массив и СНТ в с. Строгоновка.

В первую очередь специалисты установили 7 термоусадочных муфт на участке подземной линии 10 кВ. Затем работники ГУП РК «Крымэнерго» обеспечили резервирование питания, закольцевав электрические сети. Таким образом, теперь при проведении ремонтных работ потребители будут запитаны через дублирующую линию.

В целом данный комплекс мероприятий позволит обеспечить жителей с. Строгоновка надежным электроснабжением и заложить резерв мощности для подключения новых абонентов.    

Обсудить на форуме
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
26.07.2023
В Адмиралтейской слободе Казани ведутся работы по строительству новых кабельных линий
26.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно