На здание реактора блока №3 АЭС "Сюйдапу" установлен купол

На энергоблоке № 3 АЭС «Сюйдапу» (Китай), сооружаемой в Китае при участии Инжинирингового дивизиона Росатома, состоялся одноэтапный подъем и установка купола на здание реактора. Ранее при сооружении АЭС российских проектов установка проходила в два этапа.

«На строительной площадке АЭС «Сюйдапу» была проведена уникальная технологическая операция, позволившая оптимизировать процесс и выполнить подъем купола на 188 дней раньше контрактного срока. Полностью собранный на земле купол весом 740 тонн единовременно был поднят краном и поставлен на здание реактора, – сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник. – Уверен, что эффективная совместная работа российских и китайских специалистов позволит реализовать проект АЭС «Сюйдапу» точно в срок».

Следующим этапом после установки купола станет проведение бетонных работ внутри и снаружи купольной части здания реактора, сооружение эстакады и монтаж крупногабаритного оборудования, который будет осуществляться при помощи полярного крана, установленного в середине июля на объекте.

АЭС «Сюйдапу» — новый проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики, расположенный в городе Хулудао (провинция Ляонин). В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактами российская сторона будет проектировать «ядерный остров» станции, поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027-2028 годы. Подписание стратегического пакета документов, определяющих основные направления развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия, состоялось в июне 2018 года. В частности, было решено, что будут построены четыре новых энергоблока с реакторами поколения III+ ВВЭР-1200: энергоблоки № 7 и № 8 АЭС «Тяньвань» и энергоблоки № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу». С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», с китайской — предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с документом российская сторона будет проектировать «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.

Россия продолжает взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация крупных проектов в сфере энергетики. Работа Росатома по проектам в Китае является примером конструктивного партнерства, открывающего новые перспективы в сфере низкоуглеродной генерации.

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»