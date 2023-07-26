Онлайн-ретейлер Ozon приступил к строительству крупнейшего в Казахстане логистического комплекса площадью 42 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении компании.

"В Алматинской области в Карасайском районе стартовало строительство крупнейшего в Казахстане логистического комплекса в сфере электронной торговли маркетплейса Ozon. На строительной площадке первой очереди объекта в Алмате был заложен символический первый камень. В течение года здесь появится крупнейший в Казахстане складской комплекс общей площадью 42 тыс. кв. м", - сообщает компания.

Объем инвестиций в строительство нового комплекса составит 15 млрд тенге (порядка 3 млрд рублей по текущему курсу).

"По мере развития бизнеса компании в регионе Ozon планирует запускать вторую и третью очереди объекта", - добавляет онлайн-ретейлер.

Партнером по реализации проекта в Казахстане выступает компания Focus Logistics, входящая в группу компании Bazis. Фулфилмент-центр Ozon будет осуществлять полный цикл "производства" онлайн-заказов локальных продавцов - от приема товаров для хранения до формирования посылки и отправки ее клиенту.