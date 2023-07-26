Правительство расширило границы ТОР "Бурятия"

Территория опережающего развития (ТОР) "Бурятия" расширена за счет муниципальных районов. Соответствующее постановление подписано правительством РФ.

"Правительство Российской Федерации постановляет объединить территорию опережающего развития "Бурятия" <…> и территорию опережающего развития "Селенгинск", преобразованную <…> в территорию опережающего развития "Бурятия" на территориях муниципальных образований "Бичурский район", "Заиграевский район", "Кабанский район", "Кяхтинский район", "Мухоршибирский район", "Окинский район", "Прибайкальский район", "Селенгинский район", "Хоринский район", а также городского округа "город Улан-Удэ Республики Бурятия", - сказано в документе, опубликованном на портале правовых актов.

Ранее международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ вошел в ТОР "Бурятия". Строительство нового терминала в аэропорту началось в прошлом году, он будет служить для вылетов внутренних авиарейсов, действующее здание аэропорта полностью оборудуют для международных вылетов. Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

ТОР "Бурятия" создана в 2019 году. Резиденты реализуют проекты в сфере промышленности, медицины, туризма, сельского хозяйства и деревообработки. Территория опережающего развития "Селенгинск" была создана на основе моногорода.