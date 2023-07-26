Крупнейший производитель электротехнического оборудования в России Электрощит Самара получил заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Разрешение даст возможность продвигать изделия на электронных торговых площадках с помощью каталога ГИСП (государственная информационная система промышленности), а также участвовать в госзакупках.

В Реестр Минпромторга РФ занесены трансформаторы масляные распределительные ТМГ-СЭЩ мощностью 3150 кВА класса напряжения до 35 кВ включительно. ТМГ-СЭЩ - герметичный трансформатор с гофрированным баком без расширителя, в производстве которого используются только высококачественные материалы и комплектующие, прошедшие жесткий входной контроль. К основным преимуществам трансформаторов ТМГ-СЭЩ относятся: сниженные габаритно-массовые характеристики; применение многоступенчатого контроля герметичности; а также современные линии поперечного раскроя оборудованные раскладчиками пластин сердечника, позволяющие снизить потери в трансформаторе. Оборудование предназначено для преобразования электроэнергии в сетях и в установках и применяется во многих отраслях промышленности: от нефтяной и газовой добычи и переработки до возобновляемой энергетики.

Электрощит Самара целенаправленно стремится к повышению локализации всей линейки продукции. На предприятиии создан мощный заготовительный кластер, где выполняются технологические операции и изготавливаются практически все конструктивные элементы оборудования, включая сложные кинематические механизмы, контактные узлы, токоведущие элементы и оболочки. За годы эксплуатации оборудование Электрощит Самара на объектах компаний-партнеров доказало свою надежность и безопасность. Изделия отвечают высоким международным стандартам, что подтверждается многочисленными сертификатами качества, полученными компанией.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара: