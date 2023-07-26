Научно-производственный комплекс беспилотных авиационных систем (БАС) появится в Тамбовской области, комплекс объединит промышленные предприятия и университеты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тамбовской области создается комплекс беспилотных авиационных систем, куда войдут производители агродронов, промышленные предприятия региона, университеты. Мы начали процесс создания отдельной отрасли по производству беспилотников для выполнения различных задач", - цитирует пресс-служба главу региона Максима Егорова.

Он отметил, что правительство Тамбовской области в июне на Петербургском международном экономическом форуме заключило соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем с правительством Москвы.

"Совместно мы будем развивать региональную сеть летно-испытательной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в Российской Федерации. Летные испытания будут проводиться на базе аэродромов на территории Тамбовской области и на территории города Москвы", - сказал Егоров.

Для развития в регионе научно-производственного комплекса БАС во вторник было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Тамбовской области, концерном "Радиоэлектронные технологии" и тамбовским заводом "Электроприбор". Документ подписали глава региона Максим Егоров, генеральный директор концерна Александр Пан и управляющий директор завода "Электроприбор" Алексей Слугин.