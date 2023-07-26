В индустриальном парке "Храброво" построят новую дорогу

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства автодороги в рамках развития транспортной инфраструктуры индустриального парка «Храброво» в Калининградской области. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Индустриальные парки – специальные территории для новых производств, которые становятся точками притяжения бизнеса. Они есть в большинстве регионов России.

Парк «Храброво» построен с привлечением средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его площадь составляет около 345 га. Он находится в 17 км от Калининграда, в 3 км – от аэропорта. Рядом проходит «Приморское кольцо» – трасса федерального значения А-217. Можно быстро добраться до крупнейших транспортных узлов области и пограничных пунктов пропуска. Для многих резидентов парка важным фактором стали именно особенности логистики.

В рамках пятого этапа строительства инфраструктуры в «Храброво» появятся новые объекты – автомобильная дорога и дождевая канализация. Проезд соединит участки, где уже базируются компании-резиденты с основными автомагистралями, ведущими в индустриальный парк.*

Застройщик – АО «Корпорация развития Калининградской области». Проектировщик – ООО «ДИВЕК-Проект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.