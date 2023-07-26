Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в совещании «О развитии внутреннего туризма в Российской Федерации», которое состоялось под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина на круглогодичном курорте «Манжерок» в Республике Алтай.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев представил горнолыжный комплекс «Горный воздух», который расположен на самом большом острове России в бассейне Тихого океана – на Сахалине.

«Сахалин выступает одним из лидеров в туротрасли Дальнего Востока. Поток туристов в область растет с каждым годом – только за период с января по май 2023 года он увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было зарегистрировано 186 тысяч путешественников. Ключевая точка притяжения - «Горный воздух». Это единственный в России горнолыжный курорт, расположенный в самом центре города – Южно-Сахалинске. По протяженности трасс (35 км) он пока занимает четвертое место в стране, но его развитие идет постоянно. Из 19 трасс 5 сертифицированы для проведения международных соревнований, вблизи курорта уже работают несколько гостиниц на более чем 300 номеров и рестораны, один из них рядом с горнолыжными трассами, созданы рабочие места для 500 человек – и это только 1/3 от планов по горе Большевик. Прямо сейчас на склонах строится еще 3 гостиничных комплекса», - сообщил Николай Запрягаев, отметив, что проект реализуется в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух», созданной Правительством России в 2016 году.

В 2024 году на «Горном воздухе» стартует строительство еще одного спортивно-развлекательного комплекса. Он разместится у подножия гор Красная и Острая – на площади более 1 тыс. гектаров – и будет включать отели разных категорий (3*,4* и 5* и общим фондом 1930 номеров, рестораны, кафе и бары, а также банный комплекс, СПА и спортивные объекты). Здесь будут построены 45 км новых горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения и две подвесных канатных дороги.

«Запуск нового объекта, который станет туристским хабом для посещения главных достопримечательностей Сахалина, должен состояться в 2029 году. Вложения в проект превысят 41 млрд рублей. Якорным инвестором выступит Группа компаний «Мантера»».

Напомним, ГК «Мантера» (управляет крупными туристскими активами, в том числе курортом Красная Поляна) в рамках государственно-частного партнерства до 2030 года реализует на Дальнем Востоке ряд важных туристских проектов, которые станут точками притяжения и драйверами роста турпотока. В их числе тематический парк развлечений и курортно-гостиничный комплекс с аквапарком на о. Русский в Приморском крае, а также туристско-рекреационный кластер на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Проект на Сахалине будет реализован при участии Корпорации «Туризм.РФ».