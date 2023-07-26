Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги приступил к работам по ремонту основного коммутационного оборудования на подстанции 500 кВ «Помары» в Республике Марий Эл. На объекте отремонтируют разъединители и выключатели 220-500 кВ. В результате будет повышена надежность электроснабжения потребителей региона, в том числе городов Йошкар-Ола и Волжск с населением более 600 тыс. человек, а также инфраструктурных объектов ПАО «Газпром».

На объекте выполнят ремонт 8 единиц оборудования. Наибольший объем работ будет выполнен по ремонтному обслуживанию 6 комплектов разъединителей 500 кВ, отвечающих за стабильную работу линии 500 кВ «Чебоксарская ГЭС – Помары», участвующей в выдаче мощности Чебоксарской ГЭС. Также будут проведены работы по ремонту выключателя 220 кВ.

Ранее на объекте было обновлено коммутационное оборудование 220 кВ, отвечающее за стабильную работу линий «Помары - Заря-1» и «Помары - Восток-2», которые обеспечивают электроснабжение газокомпрессорных станций Газпрома, обслуживающих участок магистрального газопровода. Также на подстанции была выполнена реконструкция по замене устаревшего воздушного оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ на новые современные элегазовые аналоги.

Подстанция 500 кВ «Помары», установленной мощностью 1002 МВА, является основным источником энергоснабжения республики Марий Эл, части Чувашской республики, а также осуществляет транзит электроэнергии с Чебоксарской ГЭС в регионы Средней Волги и центр России. Крупнейшим промышленным потребителем подстанции являются региональные предприятия ПАО «Газпром».

Всего к началу осенне-зимнего периода на подстанциях 220-500 кВ Средней Волги: в республиках Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Ульяновской и Пензенской областях специалисты компании «Россети» отремонтируют 235 единиц коммутационного оборудования.