 

"Сколково" одобрил пять проектов по внедрению ИИ на сумму более 300 млн рублей

26 июля 2023, 16:00 415 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: Фонд "Сколково"
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В 2023 году «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) одобрил пять проектов на общую сумму более 300 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Со стороны Правительства направление курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди проектов на базе ИИ, получивших поддержку, платформа технических осмотров воздушных линий связи с применением беспилотников, система прогнозирования ледовой обстановки, а также аналитическая система ходимости шин автотранспортной техники.

На совещании Владимира Путина с членами Правительства министр экономического развития России отметил, что мера поддержки была запущена в 2021 году и за это время восемь компаний-разработчиков получили более полумиллиарда рублей. Максим Решетников подчеркнул, что в стране растет объем рынка продуктов, в которых используется ИИ: в прошлом году он увеличился на 18% и достиг почти 650 миллиардов рублей.

«Развитие искусственного интеллекта является ключевым фактором для достижения технологического суверенитета нашей страны. Поддержка проектов в области ИИ, осуществляемая в том числе "Сколково", позволит расширить практическое применение ИИ-технологий, повысить эффективность производственных процессов и улучшить доступность и качество товаров и услуг для наших граждан», – отметил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

«В 2023 году "Сколково" планирует поддержать не менее девяти проектов на сумму около 900 млн рублей. Важное условие участия в программе — проект должен иметь прямое отношение к сфере искусственного интеллекта. Например, предусматривать внедрение технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Также для получения гранта надо показать, что решение востребовано на рынке, имеет высокую экономическую эффективность и потенциал для тиражирования», – отметил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково».

В 2023 году в «Сколково» подано 40 заявок в рамках проекта «Искусственный интеллект». На сегодняшний день победителями признаны пять компаний:

  • «АТЕНТА» с проектом интеллектуальной системы поддержки принятия решений на базе ИИ. Платформа позволяет решить проблему построения системной архитектуры для работы с большими объемами данных организации и перенести нагрузку принятия сотен тысяч рутинных операционных действий сотрудников на искусственный интеллект. Разработчиком инновационного ПО выступает компания «ВестЛинк».
  • «РТК ИТ» победила с проектом автоматизированной системы инвентаризации воздушных линий связи с применением беспилотных летательных аппаратов и технологий ИИ. Разработчик – компания «Эйрспектор».
  • «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» – система ансамблевого прогнозирования ледовой обстановки на базе искусственного интеллекта. Разработчик – «Морские информационные технологии».
  • «Тайрмен Групп» – проект аналитической системы ходимости шин автотранспортной техники. Разработчиком является компания «Пиклема».
  • «Научно-производственное предприятие "220 Вольт"» – проект внедрения самообучающейся интеллектуальной системы управления производством уникальной несерийной электротехнической продукции класса СППР (система поддержки принятия решений). Разработчик – «Лексема».

В числе поддержанных проектов «Сколково» с 2021 года компания NL Group, которая совместно с резидентом «Сколково» «Эддреалити» внедрила ИИ-систему оценки и стимулирования спроса промышленной продукции более чем в 400 магазинах одной из ведущих российских розничных сетей по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома.

Кроме того, грантовая поддержка оказана «Центру морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» (ЦМИ МГУ), который в рамках совместного проекта со сколковским резидентом «Морские информационные технологии» («Моринтех»), начал внедрение цифровой платформы для поддержки принятия решений при хозяйственном освоении морских акваторий. А также компании «Русагро-Инвест», внедряющей ИИ-технологии скаутинга полей с применением беспилотных воздушных судов от разработчика «АссистАгро».

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Метки: СКОЛКОВО, ИНВЕСТПРОЕКТ, IT, ИИ
Отрасль: IT 

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