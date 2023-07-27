Минпромторг России выдал Заключение № 74925/21 от 17.07.2023 г и Акт экспертизы № 144-23-00076 о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации на кабельную продукцию АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»:

входящую в номенклатуру изделий военного назначения

кабели монтажные ЭПОКС по ТУ 3581-533-05015408-2016

кабели силовые, контрольные, малогабаритные, управления по ТУ 16.К71-310-2001

кабели управления по ТУ 16.К13-040-2012

кабели управления по ТУ 16.К13-031-2004

о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым целях её отнесения к продукции, произведённой на территории Российской Федерации.