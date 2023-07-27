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  • АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" получил заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" получил заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

27 июля 2023, 10:12 49 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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Минпромторг России выдал Заключение № 74925/21 от 17.07.2023 г и Акт экспертизы № 144-23-00076 о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации на кабельную продукцию АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»:

  • входящую в номенклатуру изделий военного назначения
  • кабели монтажные ЭПОКС по ТУ 3581-533-05015408-2016
  • кабели силовые, контрольные, малогабаритные, управления по ТУ 16.К71-310-2001
  • кабели управления по ТУ 16.К13-040-2012
  • кабели управления по ТУ 16.К13-031-2004

о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым целях её отнесения к продукции, произведённой на территории Российской Федерации.

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Метки: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
PODK
8.39

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