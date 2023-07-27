RusCable Insider #320
"Алюр" изнутри, кабельный иннопром и трудовые династии "Кирскабель"
Минпромторг России выдал Заключение № 74925/21 от 17.07.2023 г и Акт экспертизы № 144-23-00076 о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации на кабельную продукцию АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»:
о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым целях её отнесения к продукции, произведённой на территории Российской Федерации.
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