 

Ассоциация "Электрокабель" запустила проект по маркировке оптоволокна

27 июля 2023, 17:49 379 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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Секция «Телекоммуникационные кабели и кабели для передачи данных» Ассоциации «Электрокабель» объявила о начале эксперимента по добровольной маркировке волоконно-оптического кабеля и анонсировала выход соответствующего постановления на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ассоциация «Электрокабель» широко известна своим негативным отношением к маркировке кабельно-проводниковой продукции, а потому для всех кабельщиков страны такая новость стала полной неожиданностью. На закономерные вопросы о причинах столь резкой смены курса ответил Президент Ассоциации Максим Третьяков:

ВОК, пожалуй, является единственной номенклатурой КПП, в которой маркировка может увеличить рынок сбыта кабеля за счет сокращения доли импортной продукции.

Максим Третьяков

Президент Ассоциации «Электрокабель»

Представители секции, принявшей соответствующее постановление, утверждают, что маркировка ВОК – это важный шаг к реальному контролю номенклатуры закупок по 44-ФЗ, который поможет стимулировать покупку отечественной продукции на внутреннем рынке.

С проектом постановления можно ознакомиться здесь.

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Метки: АЭК, ВОК
Отрасль: Кабельная промышленность 

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