Секция «Телекоммуникационные кабели и кабели для передачи данных» Ассоциации «Электрокабель» объявила о начале эксперимента по добровольной маркировке волоконно-оптического кабеля и анонсировала выход соответствующего постановления на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ассоциация «Электрокабель» широко известна своим негативным отношением к маркировке кабельно-проводниковой продукции, а потому для всех кабельщиков страны такая новость стала полной неожиданностью. На закономерные вопросы о причинах столь резкой смены курса ответил Президент Ассоциации Максим Третьяков:

ВОК, пожалуй, является единственной номенклатурой КПП, в которой маркировка может увеличить рынок сбыта кабеля за счет сокращения доли импортной продукции. Максим Третьяков Президент Ассоциации «Электрокабель»

Представители секции, принявшей соответствующее постановление, утверждают, что маркировка ВОК – это важный шаг к реальному контролю номенклатуры закупок по 44-ФЗ, который поможет стимулировать покупку отечественной продукции на внутреннем рынке.