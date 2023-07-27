Энергетики повысили надежность ключевого центра питания в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Хора» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает ряд предприятий, осуществляющих добычу и разведку углеводородов, и участвует в транзите электроэнергии от Няганской ГРЭС в смежные субъекты Уральского федерального округа. На повышение надежности узлового центра питания компания направила более 2,5 млн рублей.

На подстанции специалисты установили 2 новых конденсатора связи 220 кВ и заменили 12 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на полимерные. Новые устройства обладают повышенной прочностью, влагостойкостью и имеют меньший вес, что облегчает их монтаж. Также энергетики выполнили техническое обслуживание трансформаторов собственных нужд и ограничителей перенапряжения. Работы на питающем центре завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Ремонт энергообъекта проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные на подстанции 220 кВ «Хора» мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения промышленных объектов компаний «РН-Няганьнефтегаз», «Няганьнефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть-Сибирь» и 3,5 тысяч югорчан, проживающих в поселке Талинка.