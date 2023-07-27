В Амурской области начинается реализация нового масштабного инвестиционного проекта. Компания группы Highland Gold Владислава Свиблова построит в Зейском районе гидрометаллургический комбинат. Подробности — в материале ИА Vostok.Today.

В Правительстве Амурской области состоялась встреча представителей профильных ведомств и компании Highland Gold (входит в группу Владислава Свиблова), на которой обсуждались перспективы разработки полиметаллического месторождения «Кун-Манье».

«Маленький Норильск» Приамурья

До введения санкций проект собиралась реализовать британская Amur Minerals Corporation. Лицензия на участок принадлежала ее дочерней структуре ЗАО «Кун-Манье». Гендиректор Amur Minerals Робин Янг в августе прошлого года заявил, что введение санкций и контроль за движением иностранной валюты в России не позволяют продолжить разработку месторождения. В итоге лицензию выкупила компания «Беринг Металс», подконтрольная промышленнику Владиславу Свиблову за $35 млн.

Медно-сульфидное месторождение «Кун-Манье» находится на границе Зейского района Амурской области и Хабаровского края. Считается одним из крупнейших неразработанных месторождений. В геологических кругах оно получило название «Маленький Норильск». Этому способствовало сходство руды с промышленным регионом Норильска. Месторождение содержит медь, никель, платиноиды, золото, серебро другие полезные ископаемые.

Новый инвестор подготовил технико-экономическое обоснование проекта, на данном этапе предполагается переработка 12,4 млн тонн руды в год. Капитальные затраты только до начала производства оцениваются в $1,14 млрд.

Без господдержки не обойтись

«Беринг Металс» в этом сезоне приступила к проведению дополнительной разведки полиметаллического месторождения. Для этого на площадку доставлены геологи и специальное оборудование.

По словам советника генерального директора Highland Gold Михаила Денисова, в 2023 году компания завершит геологоразведку, а в 2024 году начнет проектные работы.

При всей перспективности участка, строительство ГОКа потребует немало ресурсов и технологических решений: «Кун-Манье» находится между горными хребтами и вдали от транспортных развязок.

Компании придется с нуля создать инженерную инфраструктуру, построить подъездные пути.

В правительстве Амурской области сложности понимают и обещают поддержку проекта. Он может получить статус приоритетного и резидента ТОР «Амурская». Возможно, получится заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

По оценкам губернатора Амурской области Василия Орлова, после ввода в эксплуатацию работа комбината принесёт всем уровням бюджета налоговых поступлений до 7 млрд рублей в год. Инвестор обеспечит занятость, как минимум, двух тысяч человек.

При этом глава региона считает, что проект даст импульс развитию всей северной части территории Приамурья.

Это первый проект Владислава Свиблова в Амурской области. Его структуры в ДФО строят «Озерный ГОК» по переработке свинцовых руд в Бурятии, разрабатывают золоторудные месторождения в Забайкалье и на Чукотке, Хабаровском крае и Камчатке. Договорённости о сотрудничестве приамурские власти и инвестор рассчитывают закрепить на предстоящем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме.