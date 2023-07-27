 

Highland Gold построит на севере Приамурья гидрометаллургический комбинат

27 июля 2023, 14:30 399 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Vostok.Today
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области начинается реализация нового масштабного инвестиционного проекта. Компания группы Highland Gold Владислава Свиблова построит в Зейском районе гидрометаллургический комбинат. Подробности — в материале ИА Vostok.Today.

В Правительстве Амурской области состоялась встреча представителей профильных ведомств и компании Highland Gold (входит в группу Владислава Свиблова), на которой обсуждались перспективы разработки полиметаллического месторождения «Кун-Манье».   

«Маленький Норильск» Приамурья 

До введения санкций проект собиралась реализовать британская Amur Minerals Corporation. Лицензия на участок принадлежала ее дочерней структуре ЗАО «Кун-Манье». Гендиректор Amur Minerals Робин Янг в августе прошлого года заявил, что введение санкций и контроль за движением иностранной валюты в России не позволяют продолжить разработку месторождения. В итоге лицензию выкупила компания «Беринг Металс», подконтрольная промышленнику Владиславу Свиблову за $35 млн.

Медно-сульфидное месторождение «Кун-Манье» находится на границе Зейского района Амурской области и Хабаровского края. Считается одним из крупнейших неразработанных месторождений. В геологических кругах оно получило название «Маленький Норильск». Этому способствовало сходство руды с промышленным регионом Норильска. Месторождение содержит медь, никель, платиноиды, золото, серебро другие полезные ископаемые.

Новый инвестор подготовил технико-экономическое обоснование проекта, на данном этапе предполагается переработка 12,4 млн тонн руды в год. Капитальные затраты только до начала производства оцениваются в $1,14 млрд.

Без господдержки не обойтись 

«Беринг Металс» в этом сезоне приступила к проведению дополнительной разведки полиметаллического месторождения. Для этого на площадку доставлены геологи и специальное оборудование. 

По словам советника генерального директора Highland Gold Михаила Денисова, в 2023 году компания завершит геологоразведку, а в 2024 году начнет проектные работы. 

При всей перспективности участка, строительство ГОКа потребует немало ресурсов и технологических решений: «Кун-Манье» находится между горными хребтами и вдали от транспортных развязок.

Компании придется с нуля создать инженерную инфраструктуру, построить подъездные пути. 

В правительстве Амурской области сложности понимают и обещают поддержку проекта. Он может получить статус приоритетного и резидента ТОР «Амурская». Возможно, получится заключить соглашение  о защите и поощрении капиталовложений.

По оценкам губернатора Амурской области Василия Орлова, после ввода в эксплуатацию работа комбината принесёт всем уровням бюджета налоговых поступлений до 7 млрд рублей в год. Инвестор обеспечит занятость, как минимум, двух тысяч человек.

При этом глава региона считает, что проект даст импульс развитию всей северной части территории Приамурья. 

Это первый проект Владислава Свиблова в Амурской области. Его структуры в ДФО строят «Озерный ГОК» по переработке свинцовых руд в Бурятии, разрабатывают золоторудные месторождения в Забайкалье и на Чукотке, Хабаровском крае и Камчатке. Договорённости о сотрудничестве приамурские власти и инвестор рассчитывают закрепить на предстоящем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Металлургия Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
27.07.2023
В Петербурге построят новый завод по производству бытовой техники
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
24.05.2022
﻿RusCable Insider #267 - LAN жив, как понять "Транснефть", полимеры "МЕТАКЛЭЙ" и импортозамещающий "отрицательный рост" рынка
27.07.2023
На II Экономическом и гуманитарном форуме "Россия-Африка" прошла пленарная сессия "Атомные технологии для развития Африки"
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно