Кабельный завод «Спецкабель» первым из российских предприятий начал производить радиочастотные соединители для реакторов атомных ледоколов, которые могут работать в условиях гермозоны. Об этом важном достижении написали сайт мэра Москвы , а также такие ведущие российские СМИ, такие как ТАСС , Интерфакс и ТВЦ .

Разработка радиочастотных соединителей для реакторов атомных ледоколов была выполнена в рекордные четыре месяца. Это помогло избежать задержек в производстве атомных ледоколов проекта 22220, которые играют важную роль в обеспечении работы Северного морского пути СМП, после прекращения поставок швейцарских комплектующих.

Первая партия радиочастотных соединителей «Спецкабеля» уже поставлена на ледоколы, а до конца года эта продукция завода полностью заменит импортные элементы на всех строящихся атомных реакторах.