 

Компоненты для ядерных реакторов СПЕЦКАБЕЛЯ будут использованы во всех атомных ледоколах

27 июля 2023, 14:45 451 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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Кабельный завод «Спецкабель» первым из российских предприятий начал производить радиочастотные соединители для реакторов атомных ледоколов, которые могут работать в условиях гермозоны. Об этом важном достижении написали сайт мэра Москвы, а также такие ведущие российские СМИ, такие как ТАСС, Интерфакс и ТВЦ.

Разработка радиочастотных соединителей для реакторов атомных ледоколов была выполнена в рекордные четыре месяца. Это помогло избежать задержек в производстве атомных ледоколов проекта 22220, которые играют важную роль в обеспечении работы Северного морского пути СМП, после прекращения поставок швейцарских комплектующих.

Первая партия радиочастотных соединителей «Спецкабеля» уже поставлена на ледоколы, а до конца года эта продукция завода полностью заменит импортные элементы на всех строящихся атомных реакторах.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
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