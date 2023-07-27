АО «НИКИЭТ» (предприятие Госкорпорации «Росатом») изготовило первую серийную партию высокотехнологичных компонентов для международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), строящегося в Кадараше (Франция). Они предназначены для несущих конструкций панелей первой стенки (НКПС) бланкета.

Специалистами института была успешно изготовлена первая партия компонентов НКПС, которые являются составной частью бланкета ИТЭР (железоводной защиты реактора). Ранее НИКИЭТ разработал рабочую конструкторскую документацию этих панелей и успешно завершил свою часть программы квалификации полномасштабного прототипа в полном объеме.

«НИКИЭТ обладает значительными компетенциями и является одним из ключевых производителей компонентов для ИТЭР. Серийное производство изделий осуществляется на собственных производственных участках с применением высокотехнологичного оборудования, что гарантирует их высокое качество и соответствие всем установленным международным стандартам. До конца текущего года планируется завершить первый этап производства компонентов для 20 НКПС, – отметил заместитель главного конструктора по ядерно-физическим системам ИТЭР – начальник отдела разработки бланкетов и систем преобразования энергии для термоядерных реакторов АО «НИКИЭТ» Максим Николаевич Свириденко.

ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» выполняет функции российского национального Агентства ИТЭР, ответственного за обеспечение натурального вклада России в проект.

Первая стенка бланкета ИТЭР является одним из важнейших компонентов экспериментальной установки термоядерного синтеза. Она располагается в непосредственной близости от разогретой плазмы и является основным барьером, который защищает внутрикамерные системы ИТЭР от тепловых нагрузок. Первая стенка состоит из несущих конструкций, на которые устанавливаются специальные водоохлаждаемые биметаллические (бронза + сталь) панели, облицованные защитным покрытием хорошо совместимым (не загрязняет) с плазмой, а биметаллическая структура бронза/сталь обеспечивает эффективный теплоотвод. Производимые российскими предприятиями панели первой стенки ИТЭР – наиболее энергонапряженные и должны выдерживать нагрузку до 4,7 МВт на кв. метр.

В соответствии с Соглашением о поставке между Частным учреждением «ИТЭР-Центр» (российское национальное агентство ИТЭР) и Международной организацией ИТЭР отечественные предприятия должны изготовить и отправить на площадку сооружения реактора к 2028 году 179 панелей первой стенки с увеличенным тепловым потоком, что составляет 40 % от их общего количества. Основными изготовителями этого оборудования в России являются АО «НИКИЭТ» и АО «НИИЭФА».

Выполнение международных обязательств в реализации проекта ИТЭР остается одним из приоритетных для Российской Федерации в области Международного научно-технического сотрудничества. Разработка, изготовление и отправка уникального отечественного оборудования осуществляется в срок в строгом соответствии с графиком сооружения экспериментального термоядерного реактора. Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки.

Источник: Пресс-служба АО «НИКИЭТ»