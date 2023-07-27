На АЭС «Аккую» начался монтаж комплектного распределительного элегазового устройства на напряжение 400 кВ (КРУЭ-400). Высокотехнологичная установка входит в состав современной системы электротехнического оборудования атомной электростанции и предназначена для передачи электроэнергии в единую энергосистему Турецкой Республики.

Распределительное устройство представляет собой многофункциональное оборудование, в котором совмещены необходимые вспомогательные и соединительные элементы для передачи электроэнергии: сборные шины, выключатели, заземляющие разъединители, трансформаторы тока и элегазовые токопроводы. Данное конструкторское решение существенно уменьшает размеры комплектного распределителя, повышает удобство и надежность эксплуатации.

Первый заместитель генерального директора АО «АККУЮ НУКЛЕАР» — директор строящейся АЭС Сергей Буцких сказал: «Старт монтажа комплектного распределительного устройства — это значимое событие для проекта АЭС «Аккую». Мы одновременно строим четыре энергоблока атомной электростанции и уже устанавливаем оборудование, которое будет участвовать в процессе выдачи электроэнергии в энергосистему Турции. Стоит отметить элегазовый тип комплектного распределительного устройства. Оно обладает высоким уровнем противопожарной безопасности — элегаз не поддерживает горение. После завершения монтажа распределителя мы приступим к пусконаладочным работам электротехнической системы АЭС «Аккую». Этот этап еще на шаг приблизит нас к пусконаладочным работам на первом энергоблоке».

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»). По условиям Межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение 7 лет после получения всех разрешений на строительство блока. С учётом получения лицензии на строительство энергоблока №1 в 2018 году, этот срок означает 2025 год. При этом участники проекта прилагают все усилия, чтобы в юбилейном для Турецкой Республики 2023 году обеспечить готовность к началу пусконаладочных работ на Блоке № 1. Первая в Турции атомная электростанция «Аккую» после выхода на полную проектную мощность сможет обеспечить до 10% энергопотребления Турции.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая акцент на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, российская экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Служба коммуникаций АО «АККУЮ НУКЛЕАР»