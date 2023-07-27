27 июля 2023 года в Санкт-Петербурге, на II Экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка» при поддержке Госкорпорации «Росатом» состоялась пленарная сессия «Атомные технологии для развития Африки». Мероприятие прошло в гибридном режиме.

В мероприятии приняли участие: министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко, министр энергетики Зимбабве Жему Сода, министр гидравлики, энергетики и горнодобывающей промышленности Бурунди Ибрахим Увизейе, председатель Управления по атомным станциям Египта Амгед Аль-Вакиль, генеральный директор Rwanda Atomic Energy Board Фидель Ндахайо, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и другие. Модератором выступил специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Участники обсудили перспективы развития мирного атома в Африканском регионе и возможные пути сотрудничества по этому направлению.

Алексей Лихачев сказал:

«Всегда, начиная работу с той или иной страной-новичком, или расширяя работу с членом ядерного клуба, мы выстраиваем особые доверительные отношения. Ведь вопрос межгосударственного сотрудничества в атомной сфере всегда в повестке первых лиц - руководителей государства, правительства. При этом сотрудничество может быть успешно реализовано, только если есть серьезные доверительные отношения между странами. Слишком велика мощь атомной энергии, чтобы рассматривать ее только с точки зрения предпринимательского аспекта».

Он также отметил:

«Мы всегда предлагаем партнерам широкий спектр проектов обеспечения технологического суверенитета. Это касается и близких, родственных атомной энергетике технологий, таких как ядерная медицина, центры облучения, научно-исследовательские реакторы, ветроэнергетика. И также это очень большой набор технологий, связанных с машиностроением, поскольку мы обязаны научиться вместе с местными локальными производителями выпускать продукцию, которая получит атомные сертификаты».

Амгед Эль-Вакиль, председатель совета директоров Управление атомных электростанций Арабской Республики Египет, сказал:

«Мирная атомная энергетическая программа Египта имеет большое значение для нас и продолжает динамично развиваться благодаря реализации проекта АЭС «Эль-Дабаа». Проект уже оказывает положительное влияние на условия жизни местных сообществ, включая создание большого количества рабочих мест. Ожидаем, что это количество вырастет в 9 раз, что приведет к появлению бесчисленных возможностей в различных отраслях».

Он добавил:

«Комплексная энергетическая стратегия устойчивого развития Египта направлена на увеличение к 2035 году доли возобновляемых источников энергии в нашем энергетическом балансе до 42%. Возобновляемые источники энергии внесут значительный вклад в энергетический баланс, но при этом в его основе должен быть постоянный источник надежной базовой нагрузки. Я считаю, что именно в этом заключается роль ядерной энергетики. Мы также сможем использовать ее для получения воды. Таким образом, ядерная энергетика предоставляет много преимуществ для Египта и достижения целей устойчивого развития страны».

Генеральный директор Rwanda Atomic Energy Board Фидель Ндахайо сказал:

«Еще раз хочу выразить благодарность Росатому за плодотворное взаимодействие, укрепляющиеся взаимоотношения между нашими странами. Конечно нужно смотреть не только на традиционные источники энергии. Мы хотели бы рассмотреть вопрос использования атомной энергии для обеспечения наших потребностей. Лишь около 70% населения страны имеет доступ к электроэнергии, и мы надеемся повысить эту долю. Нам нужна надежность и стабильность, а атомная энергетика кажется нам очень важным решением, важным источником, поэтому мы и вступили на этот путь».

Министр полезных ископаемых Объединенной Республики Танзания Дото Машака Битеко отметил:

«Для нас атомная энергетика - это нечто новое, однако работа над природным урановым ресурсом уже ведется, мы занимаемся этим проектом несколько лет. И мы надеемся, что очень скоро увидим его быстрое развитие и значительное увеличение инвестиций. В 2025 году мы планируем достичь уровня 10% ВВП нашей страны за счет горнодобывающей промышленности. Добыча урана является одним из элементов достижения этой цели».

Накануне проведения форума Госкорпорация «Росатом» предложила странам Африки проекты технологического суверенитета и включение их в технологические цепочки, которые создает Россия. Об этом заявил Алексей Лихачев. По его словам, речь может идти от инициатив по подготовке кадров для работы в ядерной отрасли до создания предприятий на территории Африканского континента.

II Саммит, Экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка» является продолжением диалога, начатого на Экономическом форуме «Россия – Африка» в октябре 2019 года. Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего сотрудничества России с африканскими странами. Ожидается, что мероприятие станет самым масштабным событием в истории российско-африканских отношений. Организатором выступает Фонд Росконгресс,

Госкорпорация «Росатом» выступает партнером проведения мероприятия.

Госкорпорация «Росатом» предлагает зарубежным заказчикам комплексное решение, которое предоставляет доступ ко всей линейке продуктов и услуг на протяжении всего срока жизни АЭС. Оно включает в себя не только само строительство АЭС по российским технологиям, но и создание и развитие в стране ядерной инфраструктуры; помощь в формировании соответствующей законодательной базы; подготовку и переподготовку национальных кадров; вовлечение в проект локальной промышленности; поставку топлива и обслуживание АЭС; содействие в ее эксплуатации; обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ); обеспечение общественной приемлемости ядерной энергетики.

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Росатом последовательно налаживает контакты со странами Африканского региона, обсуждая возможности применения энергетических и неэнергетических ядерных технологий. В рамках II Экономического форума «Россия – Африка» планируется подписать целый ряд двусторонних соглашений, которые будут способствовать реализации масштабных проектов.