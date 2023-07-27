Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") создает на острове Сахалин измерительный пункт, который войдет в состав наземного комплекса управления космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе РКС.

"Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") создает трассовый измерительный пункт в Поронайском районе острова Сахалин", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что новый объект с антенными системами войдет в состав наземной инфраструктуры космодрома Восточный.

По данным холдинга, пункт управления расширит возможности по запуску существующих и перспективных ракет-носителей с Восточного и сделает более надежным управление космическими аппаратами.

"Предприятиями холдинга — ОКБ МЭИ, НПО ИТ — уже изготовлены и поставлены антенные системы, предназначенные для приема телеметрической информации. Идет возведение универсального технического модуля для размещения основных целевых систем и комплексов измерительного пункта", — сказал заместитель генерального директора — генеральный конструктор РКС по наземным системам и комплексам Максим Щербаков.

"Новый измерительный пункт "Сахалин" как часть наземного комплекса управления необходим для приема, регистрации и передачи телеметрической информации со средств выведения (ракет-носителей, разгонных блоков), а также для управления космическими аппаратами", — сообщили в РКС.

На данный момент на космодроме Восточный идет подготовка стартового комплекса для запуска межпланетной станции "Луна-25", который запланирован на август этого года.

В 2023 году с космодрома было осуществлено два пуска — 27 мая ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту радиолокационный космический аппарат "Кондор-ФКА" №1, затем 27 июня на орбиту был выведен гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 ракетой-носителем "Союз-2.1б".

Восточный — самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать ракеты семейства "Ангара".