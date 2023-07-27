Промышленность России: итоги июня 2023 года

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27 июля 2023, 16:45 341 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Институт проблем естественных монополий
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ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в июне 2023 года. По оценкам института, индексы промышленного производства и промышленного спроса сохранили положительную динамику относительно уровня прошлого года.

Индекс ИПЕМ-производство в июне 2023 года вырос на 3,0% относительно аналогичного периода прошлого года. За период январь – июнь 2023 год индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс ИПЕМ-спрос в июне 2023 года увеличился на 4,9% относительно июня прошлого года (+1,0% за период январь – июнь 2023 год).

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Методология расчёта индекса ИПЕМ-спрос с июня 2022 года была скорректирована в связи с сокращением объёма публично раскрываемой статистической информации.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За время работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об институте можно найти на сайте www.ipem.ru.

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Метки: ИПЕМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИССЛЕДОВАНИЕ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 

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