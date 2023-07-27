Промышленность России: итоги июня 2023 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в июне 2023 года. По оценкам института, индексы промышленного производства и промышленного спроса сохранили положительную динамику относительно уровня прошлого года.

Индекс ИПЕМ-производство в июне 2023 года вырос на 3,0% относительно аналогичного периода прошлого года. За период январь – июнь 2023 год индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс ИПЕМ-спрос в июне 2023 года увеличился на 4,9% относительно июня прошлого года (+1,0% за период январь – июнь 2023 год).

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Методология расчёта индекса ИПЕМ-спрос с июня 2022 года была скорректирована в связи с сокращением объёма публично раскрываемой статистической информации.