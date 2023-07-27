Системный оператор австралийского штата Новый Южный Уэльс Transgrid объявил о планах инвестировать $11,2 млрд в строительство и эксплуатацию безопасной, надежной и низкоуглеродной передающей системы в штате.
Инвестирование планируется осуществить в рамках недавно опубликованной Transgrid дорожной карты по энергетической безопасности (System Security Roadmap) – комплексной программе, направленной на расширение электросетевой инфраструктуры и повышение надежности энергоснабжения потребителей в штате в условиях осуществления энергоперехода и достижения углеродной нейтральности в ближайшее десятилетие.
В рамках программы System Security Transgrid будет выделено:
Transgrid также планирует продолжить развитие пяти зон возобновляемой энергетики (Renewable Energy Zonez, REz), а также развитие межсистемных электрических соединений. Ускорение инвестиций обусловлено установленными в штате целями по достижению углеродной нейтральности, которые предусматривают закрытие 80% угольных ТЭС и вводу в эксплуатацию 28 ГВт мощности ВИЭ-генерации в ближайшее десятилетие.
Официальный сайт Transgrid
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