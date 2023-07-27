Системный оператор австралийского штата Новый Южный Уэльс Transgrid объявил о планах инвестировать $11,2 млрд в строительство и эксплуатацию безопасной, надежной и низкоуглеродной передающей системы в штате.

Инвестирование планируется осуществить в рамках недавно опубликованной Transgrid дорожной карты по энергетической безопасности (System Security Roadmap) – комплексной программе, направленной на расширение электросетевой инфраструктуры и повышение надежности энергоснабжения потребителей в штате в условиях осуществления энергоперехода и достижения углеродной нейтральности в ближайшее десятилетие.

В рамках программы System Security Transgrid будет выделено:

$9,5 млрд на реализацию проекта строительства суперсоединения протяженностью 2 500 км, которое позволит подключить к энергосистеме штата новые крупномасштабные объекты ВИЭ-генерации и СНЭЭ;

$1,7 млрд – на внедрение новых технологий и услуг для обеспечения балансовой надежности энергосистемы в условиях закрытия угольных электростанций;

$4,75 млрд на реализацию крупномасштабного проекта строительства Южного суперсоединения, который объединит 3 крупных проекта строительства электрических соединений: HVDC соединения EnergyConnect общей протяженностью 900 км и пропускной способностью 800 МВт; соединения HumeLink напряжением 500 кВ и межсистемного соединения VNI West между энергосистемами австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

Transgrid также планирует продолжить развитие пяти зон возобновляемой энергетики (Renewable Energy Zonez, REz), а также развитие межсистемных электрических соединений. Ускорение инвестиций обусловлено установленными в штате целями по достижению углеродной нейтральности, которые предусматривают закрытие 80% угольных ТЭС и вводу в эксплуатацию 28 ГВт мощности ВИЭ-генерации в ближайшее десятилетие.

Официальный сайт Transgrid