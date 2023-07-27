На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК ) в 2023 году на трех прокатных станах модернизируют системы измерения толщины полосы металла. В рамках проекта внедрят цифровое оборудование на технологических этапах первой и второй холодной прокатки. Оно позволит еще лучше контролировать качество трансформаторной стали и на 100% исключить риски разнотолщинности, которая влияет на магнитные свойства – ключевую характеристику высокотехнологичной продукции.

Новые высокоточные толщиномеры российского производства разработаны специально для ВИЗ-Стали. Они успешно прошли стендовые испытания и уже поставлены на завод. В августе стартуют строительно-монтажные работы на стане 1200-1, затем поэтапно модернизируют измерительные системы на агрегатах 1200-2 и 1300. Всего на них установят 7 приборов. Каждый выполняет функции контроля и предупреждения. При отклонении параметров металла от действующих стандартов информация поступает в автоматизированную систему управления производством для устранения несоответствий на следующих этапах обработки продукции.

Программа модернизации толщиномеров действует на предприятии с 2018 года. За это время обновили более 70% парка оборудования, оснастив высокоточными измерительными системами все агрегаты резки.