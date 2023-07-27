RusCable Insider #320
"Алюр" изнутри, кабельный иннопром и трудовые династии "Кирскабель"
На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в 2023 году на трех прокатных станах модернизируют системы измерения толщины полосы металла. В рамках проекта внедрят цифровое оборудование на технологических этапах первой и второй холодной прокатки. Оно позволит еще лучше контролировать качество трансформаторной стали и на 100% исключить риски разнотолщинности, которая влияет на магнитные свойства – ключевую характеристику высокотехнологичной продукции.
Новые высокоточные толщиномеры российского производства разработаны специально для ВИЗ-Стали. Они успешно прошли стендовые испытания и уже поставлены на завод. В августе стартуют строительно-монтажные работы на стане 1200-1, затем поэтапно модернизируют измерительные системы на агрегатах 1200-2 и 1300. Всего на них установят 7 приборов. Каждый выполняет функции контроля и предупреждения. При отклонении параметров металла от действующих стандартов информация поступает в автоматизированную систему управления производством для устранения несоответствий на следующих этапах обработки продукции.
Программа модернизации толщиномеров действует на предприятии с 2018 года. За это время обновили более 70% парка оборудования, оснастив высокоточными измерительными системами все агрегаты резки.
ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать более 170 тысяч тонн трансформаторного проката в год. В своей деятельности ВИЗ-Сталь руководствуется современными стандартами социальной ответственности. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.
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